Boltenhagen

Wenn die Urlauber Anfang des Jahres in Boltenhagen weniger werden, rücken Baumaschinen an. Auch direkt in der Düne im Ortsteil Tarnewitz fuhren in dieser Woche ein Bagger und ein Radlader. Das sorgte für viele Anrufe und E-Mails an den Bürgermeister Raphael Wardecki (Die Grünen). Weil die Arbeiten in der Düne direkt am ehemaligen Militärgelände stattfinden, auf dem in diesem Jahr ein Hotel gebaut werden soll, gab es die Befürchtung, die Natur werde für einen schönen Seeblick abgeholzt.

Rodung sichert den Küstenschutz

Dem ist nicht so. Das teilt auch Raphael Wardecki den Boltenhagenern und Urlaubern mit. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft Umwelt (Stalu) hat die Firma „Pick Bau“ beauftragt, störende Pflanzen aus dem Dünenstreifen zu entfernen. „Ich habe beim Stalu nachgefragt und dort wurde mir mitgeteilt, dass diese Maßnahmen zwingend umgesetzt werden müssten“, sagt Wardecki. Ihm wurde erklärt, dass die großen Pflanzen, Kiefern und dicken Wurzelstämme entfernt werden müssen, um den Küstenschutz zu sichern.

Bei Hochwasser fördern Pflanzen Ausspülungen

Bei einem möglichen Hochwasser, vor dem die Düne schützen soll, würden Bäume, Sträucher und deren Wurzelwerk eine Gefahr für den Küstenschutz darstellen. Sie würden bei einer Flut einen Ausspüleffekt beschleunigen und müssten daher entfernt werden. „Das ist das gleiche, was auch schon in Redewisch und beim Bau der Dünenpromenade in anderen Abschnitten der Düne vorgenommen wurde“, sagt Raphael Wardecki. Grundsätzlich sollen in dem Bereich nur Strandhafer und andere kleine Pflanzen gedeihen. „Es dürfen dort keine Bäume oder festen Sträucher wachsen, deren Wurzeln tief in den Boden reichen“, so Wardecki.

Mitarbeiter von Pick Bau entfernen im Auftrag des Stalu in der Düne kurz vor dem Naturschutzgebiet in Tarnewitz Bäume und Wurzeln aus der Düne Quelle: Malte Behnk

Natürlicher Bewuchs im Schutzgebiet

Wie der Bewuchs der Dünen am Strand von Boltenhagen eigentlich aussehen sollte, sieht man wenige Meter weiter östlich im Naturschutzgebiet, das am Strand bisher noch mit einem Bauzaun abgegrenzt ist. Beim Bau des Tarres Resort werden die Investoren dort aber eine attraktivere Abgrenzung bauen lassen. Wie sie gebaut wird, muss aber wiederum mit dem Stalu abgestimmt werden. Dabei werden Interessen des Naturschutzes und des Küstenschutzes abgewogen.

Aufbau einer Düne Die Dünen an der Ostseeküste bestehen meist aus drei Bereichen, der Vordüne, der Weißdüne und der Graudüne – in einigen Regionen auch noch der Braundüne. Als Primär- oder Vordüne bezeichnet man den Bereich zwischen Spülsaum und Dünengürtel. Er hat einen hohen Feuchtigkeitsgehalt, ist im Vergleich zum Spülsaum aber weniger salz- und nährstoffhaltig. Im Grunde handelt es sich dabei um den Bereich, der als Strand genutzt wird. Die Weißdüne, auch Sekundärdüne oder Haldendüne, ist oft mehrere Meter hoch und besteht aus reinem Quarzsand aus der Primärdüne. Die Weißdüne ist der Bereich, in dem in Boltenhagen gearbeitet wird. Typische Pflanzen sind Strandhafer, Strandroggen, Filzige Pestwurz und Stranddistel. Aus der Weißdüne geht die Graudüne hervor. Sie hat den reichsten Vegetationsgürtel des gesamten Dünenbereiches. Typische Pflanzen sind Strand-Beifuß, Kartoffel-Rose, Becher- und Laubflechte, Doldiges Habichtskraut, Silbergras, Kriech-Weide, Mauerpfeffer und Dünenrose.

Boltenhagen hatte früher flache Dünen

Hinter dem Zaun zeigt sich im Naturschutzgebiet aber der breite Dünenstreifen, auf dem nur Gräser wie Strandhafer wachsen, bis sich Sträucher und schließlich Bäume anschließen. Hier ist es fast noch so, wie es Boltenhagens Chronist Horst Günther aus seiner Zeit als Lehrer in den 1950er Jahren beschreibt. „Von der Schule, die damals an der Strandpromenade war, konnte ich die Ostsee sehen“, sagte Günther in einem Interview. So flach war die Düne ursprünglich entlang des gesamten Strandes. Sie wurde im Hauptbereich des Strandes, etwa vom Bereich der Lesehalle bis zum Beginn der Albin-Köbis-Siedlung, erst nach der Wende in den 1990er Jahren höher aufgeschüttet. Offenbar ist es in den Jahrzehnten danach immer wieder versäumt worden, zu große und nicht gewünschte Pflanzen rechtzeitig zu entfernen. Das wird nun seit Baubeginn für die Dünenpromenade nachgeholt.

Das Naturschutzgebiet in Tarnewitz beginnt am Strand, wo es bisher mit einem Bauzaun abgegrenzt ist, der immer wieder von Wind und Wellen durchbrochen wird. Quelle: Malte Behnk

„Tarnewitzer Huk“ darf nicht betreten werden

Das Naturschutzegbiet „Tarnewitzer Huk“ ist 69 Hektar groß und steht seit 21. Mai 1993 unter Schutz. Es handelt sich um eine aufgespülte, ehemals vom Militär (Wehrmacht, Nationale Volksarmee) genutzte Fläche, die seit 50 Jahren der Sukzession unterliegt. Das Naturschutzgebiet dient als Forschungsobjekt unbeeinflusster Naturentwicklung. Karmingimpel und Neuntöter sind Vogelarten, die sich in dem Gebiet angesiedelt haben und auch die Kreuzkröte lebt dort. „Wenn die Abgrenzung zum Naturschutzgebiet erneuert wird, möchten wir dort auch noch mehr über die Fläche informieren und über die Gründe, warum sie nicht betreten werden darf“, kündigt Boltenhagens Bürgermeister an. Einzelne Informationstafeln hängen schon jetzt an dem Bauzaun.

Von Malte Behnk