Nachdem ein Besuch der „ Hanseatic Inspiration“, einem von drei Expeditions-Kreuzfahrtschiffen der Reederei Hapag Lloyd, für den 1. September angekündigt wurde, ist jetzt noch ein weiterer Anlauf für den 15. September vorgesehen. Allerdings sehen Behörden aufgrund der Corona-Pandemie Probleme mit Landausflügen der Passagiere. Sie dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt werden.

„Das Gesundheitsamt des Landkreises hatte in der Tat zunächst Bedenken, im Hinblick auf das bestehende Verbot tagestouristischer Einreisen und hatte beim Landesgesundheitsministerium um Klärung gebeten. Mit gewissen Einschränkungen dürfen Kreuzfahrtgäste einen Landgang machen“, teilt Christoph Wohlleben, Sprecher des Landkreises mit.

Ausflug mit Bussen unproblematisch

Als unproblematisch und von der Corona-Landesverordnung abgedeckt werden die Situationen gesehen, bei denen entweder eine Übernachtung vor Ort auf dem Schiff erfolgt oder wenn Passagiere direkt nach dem Anlanden in Reisebusse umsteigen.

Die Marina in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz grenzt an die Wohlenberger Wiek. Mitten in der Bucht soll ein Kreuzfahrtschiff ankern. Quelle: REIMER WULF

Kein Landgang ohne Übernachtung

„Derzeit nicht abgedeckt ist der direkte Landgang ohne Übernachtung oder Busfahrt, der somit nicht gestattet werden kann“, informiert Wohlleben. Für Kreuzfahrtschiffe gebe es in der derzeitigen Corona-Lockerungsverordnung keine besondere Anlage. Es gelten die gleichen Regeln wie für die Beherbergungen und Gaststätten, so lange sich das Schiff in Hoheitsgebieten des Landes Mecklenburg-Vorpommern befindet.

Doch das scheint mit den Plänen der Hapag Lloyd Cruises zu kollidieren. Den Fahrgästen des Expeditions-Kreuzfahrtschiffes wird angeboten, nach einer Fahrt mit dem Zodiac-Schnellboot entlang der Küste entweder bei einem „individuellen Landgang“ zu entspannen oder am „traumhaften Sandstrand“ inmitten „faszinierender Bäderarchitektur“ einen entspannten Spaziergang zu unternehmen.

Das Schiff Auf der „ Hanseatic Inspiration“ finden maximal 230 Passagiere Platz. Sie verfügt über zwei Tenderboote zum Anlanden der Gäste sowie 17 Zodiacs, kleinere Boote, die bei geringen Wassertiefen eingesetzt werden. Den Passagieren werden an Bord Restaurants, Wellnessbereich, Pool sowie eine Beobachtungslounge und eine eigene kleine „Marina“ für die Zodiac-Boote geboten. Die achttägige Reise startet und endet in Hamburg. Die Fahrt mit Station in Boltenhagen kostet ab etwa 4000 Euro pro Person.

Da ist von Reisebussen keine Rede und bei den zeitlichen Angaben des Aufenthalts in Boltenhagen ist am 1. September zwischen 6 und 12.30 Uhr sowie am 15. September zwischen 14 und 22 Uhr nicht von einer Übernachtung an Bord auszugehen.

Landausflüge nach örtlichen Bestimmungen

Konkret kann sich auch Karen Schmidt, Sprecherin bei Hapag Lloyd Cruises, dazu nicht äußern. „Wir befinden uns im permanenten Austausch mit den zuständigen Häfen und Gesundheitsämtern. Unsere ausgewählten Landausflüge erfolgen in Abhängigkeit von der aktuellen Lage und den Bestimmungen vor Ort“, teilt sie auf Anfrage mit.

Bislang ist der individuelle Tagestourismus für Besucher aus anderen Bundesländern in Mecklenburg-Vorpommern nicht gestattet. Lediglich Ausflüge von Gruppen in Reisebussen sind wieder erlaubt. Ob sich das bis September ändert, ist ungewiss.

Sicherheit von Gästen, Crew und Häfen

„In der derzeitigen Situation können wir daher erst kurz vor Reisebeginn entscheiden, ob und wie wir geplante Landgänge realisieren, da es auch kurzfristig zu Änderungen kommen kann. Die Sicherheit für unsere Gäste, die Crew und die Häfen steht stets an oberster Stelle“, betont Karen Schmidt.

In der Marina in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz ist die Vorfreude jedenfalls groß. Heine Abrams, Leiter des Hafens, hatte das Ostseebad bei einem Mitarbeiter der Hamburger Reederei ins Gespräch gebracht. Vorgesehen ist, dass das Expeditions-Kreuzfahrtschiff mitten in der Wohlenberger Wiek ankert, wo es von Boltenhagens Marina aus gut zu sehen sein wird.

