Boltenhagen: Kreuzfahrtschiff ankert in der Wohlenberger Wiek

Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen werden am 1. September Kreuzfahrtgäste erwartet. Die „ Hanseatic Inspiration“, ein Kreuzfahrtschiff der Expeditionsklasse von Hapag Lloyd, wird an dem Tag von 8 bis 18 Uhr in der Wohlenberger Wiek vor der Küste von Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz ankern.

Entstanden ist diese Fahrt mit Landgang in Boltenhagen bei einem Gespräch von Heino Abrams, Leiter des Hafens in der Yachtwelt Weiße Wiek, und einem Mitarbeiter der Hapag Lloyd Cruises. „Er ist auch mit Dirk Schiewer befreundet, in dessen Bistro Sommerlaune wir uns getroffen haben“, erklärt Abrams.

Idee entstand im Bistro

„Wir haben darüber gesprochen, was gemacht werden kann, wenn wieder gereist wird und er suchte nach Zielorten für die Hapag Lloyd Schiffe“, so Abrams. Er schlug dann Boltenhagen als Ziel vor. Das Ostseebad an sich ist attraktiv für die Urlauber und sie haben in zehn Stunden auch die Möglichkeit, die Umgebung zu erkunden.

Kreuzfahrtschiff mit wenig Tiefgang

„‚Die Hanseatic Inspiration‘ ist ein Explorer-Schiff mit sehr wenig Tiefgang. Die Wohlenberger Wiek ist in der Mitte etwa zehn Meter tief, das wird gut passen“, sagt Heino Abrams, der selber ein Fan von Kreuzfahrten ist. „Die Schiffsgäste werden dann mit Tenderbooten hier im Hafen der Marina angelandet. Dafür werden wir den Chartersteg frei machen.“

Das Expeditions-Kreuzfahrtschiff „Hanseatic Inspiration“ – im Bild dessen Schwesterschiff „Hanseatic Nature“ – kommt am 1. September in die Wohlenberger Wiek. Quelle: Hapag-Lloyd Cruises

Heino Abrams ist sicher, dass der Anblick eines, wenn auch relativ kleinen, Kreuzfahrtschiffes vor Boltenhagens Küste „ein Highlight“ dieses Jahres wird. Für die Marina in Tarnewitz kommt das sehr gelegen. Schließlich musste wegen Corona das Ende Juli geplante Hafenfest ausfallen. „Für die Gäste auf dem Schiff wird es sicher schön, die Gegend zu erkunden, vielleicht Schloss Bothmer oder das Literaturhaus , Uwe Johnson‘ zu besuchen oder die alten Kirchen zu sehen“, meint Abrams.

Besuche an Bord nicht möglich

Urlauber und Einheimische auf dem Festland werden die „ Hanseatic Inspiration“ lediglich an ihrem speziellen Standort in der Bucht zwischen Boltenhagen und Hohenkirchen bestaunen können. „Wegen der strengen Hygieneregeln aufgrund der Corona-Pandemie können keine Besucher von Land auf das Schiff, um es sich anzusehen“, sagt Heino Abrams, der auch genau danach gefragt hatte.

Hanseatic-Kreuzfahrtschiffe Die drei Kreuzfahrtschiffe der Expeditionsklasse von Hapag Lloyd sind speziell dafür gebaut, dass Passagiere nicht nur beim Landgang sondern auch bei der Fahrt an den Küsten die Natur erleben können. Momentan werden wegen der Corona-Beschränkungen hauptsächlich kurze Reisen in der Nord- und der Ostsee angeboten. Dabei werden neben deutschen Küsten, skandinavische Orte und auch die Niederlanden angesteuert. Auf der „ Hanseatic Inspiration“ finden maximal 230 Passagiere Platz. Sie verfügt über zwei Tenderboote zum Anlanden der Gäste sowie 17 Zodiacs, kleinere Boote, die bei geringen Wassertiefen eingesetzt werden. Den Passagieren werden an Bord Restaurants, Wellnessbereich, Pool sowie eine Beobachtungslounge und eine eigene kleine „ Marina“ für die Zodiac-Boote geboten. Die achttägige Reise mit Station in Boltenhagen kostet ab etwa 4000 Euro pro Person.

Die „ Hanseatic Inspiration“ ist eines von insgesamt drei Kreuzfahrtschiffen der Expeditionsklasse. Sie wurde am 11. Oktober 2019 in Hamburg getauft. Die „Hanseatic Nature“ wurde bereits im Mai 2019 in Dienst gestellt. Reisen auf der „Hanseatic Spirit“ sollen ab dem Frühjahr 2021 möglich sein.

140 Meter lang und 22 Meter breit

Das Schiff, das am 1. September vor Tarnewitz erwartet wird, ist fast 140 Meter lang, etwa 22 Meter breit und 7,75 Meter hoch. Mit einem Tiefgang von maximal 5, 75 Metern kann sie auch in die Wohlenberger Wiek einfahren. Maximal 230 Passagiere können auf der „ Hanseatic Inspiration“ reisen.

Eigentlich sollen die Fahrten dieser speziellen Expeditionsklasse vor allem in arktische Regionen führen. Aktuell befindet sich das Schiff aber vor Helgoland. Die Nordseeinsel wird auch die letzte Station der Reisenden sein, die nach Boltenhagen kommen. Das Ostseebad ist nach dem Start in Hamburg und einer Passage durch den Nordostseekanal die zweite Station. Danach folgen Heringsdorf, die dänischen Erbseninseln, Göteborg und die schwedischen Südwestfjorde, bevor es über Helgoland zurück nach Hamburg geht.

Von Malte Behnk