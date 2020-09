Boltenhagen

In Boltenhagens Marina an der Weißen Wiek war am Dienstag viel Betrieb. Viele Schaulustige waren schon ab dem Vormittag im Hafen, um einen Blick auf das Kreuzfahrtschiff „ Hanseatic Inspiration“ zu werfen, das in der Wohlenberger Wiek vor Anker lag. Etwa 50 Passagiere waren am Tag zuvor in Hamburg zu einer Kreuzfahrt durch die Ostsee aufgebrochen. In Boltenhagen konnten sie bis zum Mittag Spaziergänge unternehmen.

Mit Motorbooten wurden die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs „Hanseatic Inspiration“ in Boltenhagens Hafen gebracht. Quelle: Malte Behnk

Bereits gegen 8.30 Uhr waren die ersten Motorboote am Kreuzfahrtschiff, das unter anderem für Expeditionsfahrten in die Arktis und Antarktis gebaut wurde, gestartet. In kleinen Gruppen brachten sie die etwa 50 Passagiere, die alle Mund-Nasen-Bedeckungen trugen, in Boltenhagens Marina an Land.

Mittags weiter nach Heringsdorf

Dort erwartete sie ein Reisebus des Unternehmens Krohn aus Grevesmühlen. Mit dem Bus wurden die Kreuzfahrtgäste ins Zentrum von Boltenhagen gefahren, wo sie einen Spaziergang mit Blick auf die Bäderarchitektur und am Strand entlang machen konnten. Schon am Mittag wurde nämlich wieder Anker gelichtet und die Reise fortgesetzt – nächstes Ziel: Heringsdorf.

Per Reisebus in Boltenhagens Zentrum: Die Passagiere mussten sich für den Landgang an verschiedene Auflagen des Gesundheitsamtes halten. Quelle: Malte Behnk

Aufsicht durch Polizei und Gesundheitsamt

Beobachtet wurde der Landgang von Polizei und Wasserschutzpolizei, auch das Gesundheitsamt des Landkreises hatte sich am Morgen ein Bild von der Situation gemacht. Es hatte die Auflage gemacht, dass ein Landgang nur möglich ist, wenn die Gäste vor Boltenhagen übernachten. Daher hatte Hapag Lloyd Cruises den Fahrplan für diese Fahrt noch kurzfristig geändert. Die Behörden stellten aber keine Verstöße fest.

Crew kontrollierte Körpertemperatur

Darum, dass alle Vorsichts- und Hygienevorschriften eingehalten wurden, kümmerte sich die Crew des Kreuzfahrtschiffes. Sie hatte ein kleines Zelt aufgebaut, wo die Passagiere mit den Motorbooten an- und ablegten. Nach dem Ausflug wurde dort auch von jedem der Kreuzfahrer die Temperatur gemessen.

Das Schiff Auf der „ Hanseatic Inspiration“ finden maximal 230 Passagiere Platz. Sie verfügt über zwei Tenderboote zum Anlanden der Gäste sowie 17 Zodiacs, kleinere Boote, die bei geringen Wassertiefen eingesetzt werden. Den Passagieren werden an Bord Restaurants, Wellnessbereich, Pool sowie eine Beobachtungslounge und eine eigene kleine „ Marina“ für die Zodiac-Boote geboten. Die achttägige Reise startet und endet in Hamburg. Am 11. Oktober 2019 wurde die Hanseatic inspiration an der Hamburger Überseebrücke von der Seglerin Laura Dekker getauft und von der Reederei in Dienst gestellt. Das Schiff ist 139,77 Meter lang, 22,29 Meter breit und hat eine Seitenhöhe von 7,75 Metern. Es hat einen maximalen Tiefgang von 5,75 Metern.

Fotowettbewerb bei nächstem Besuch

Edzard Plath, Projektleiter der 12.18 Boltenhagen Marina, war sehr erfreut über den Besuch des Kreuzfahrtschiffes und die vielen Schaulustigen, die in den Sportboothafen gekommen waren. Er möchte für den zweiten Besuch der „ Hanseatic Inspiration“ am 15. September noch mehr Neugier schüren. Daher kündigt er einen Fotowettbewerb an.

„Wer am 15. September das schönste Bild von dem Kreuzfahrtschiff in der Wohlenberger Wiek macht, der bekommt von uns 250 Euro und wir werden das Foto hier bei uns aufhängen“, sagt Edzard Plath. Bilder können dann an info@yachtwelt.de gesendet werden.

Fahrten um das Kreuzfahrtschiff

Außerdem will Heino Abrams, Leiter der Marina, Motorbootfahrten zum Kreuzfahrtschiff anbieten. „Für zehn Euro drehen wir eine Runde um das Schiff und danach gibt es ein Getränk in unserem Bistro ‚Windstärke 10‘“, sagt Abrams.

Die „J.R. Tolkien“ liegt im Hafen von Boltenhagen. Quelle: Malte Behnk

Weitere Schiffsattraktion im Hafen

Gäste, die am Dienstag eine Fahrt mit dem Ausflugsschiff „MS Seebär“ unternahmen, konnten bei der Ausfahrt aus Boltenhagens Hafen auch einen näheren Blick auf das Kreuzfahrtschiff werfen. Mit dem Zweimast-Gaffel-Topsegelschoner „J.R. Tolkien“, der direkt neben dem Ausflugsschiff im Hafen lag, gab es noch eine zweite Attraktion. Das Schiff ist von großen Segelveranstaltungen, wie der Großsegler-Regatta in Rostock, der Kieler Woche oder dem Hamburger Hafengeburtstag, bekannt.

Von Malte Behnk