Das Ostseebad Boltenhagen sucht eine neue Kurdirektorin oder einen Kurdirektor. Ende Oktober hatten sich etwa 30 Kandidaten auf die Stelle beworben. Noch sind fünf in der engeren Auswahl. Sie stellen sich den Gemeindevertretern per Video vor.

