Boltenhagen: Land verspricht Strandkorbvermietern Sicherheit zum Saisonstart

Eine gute Nachricht für die Strandkorbvermieter im Ostseebad Boltenhagen: Sie sollen auch in der nächsten Saison von Beginn an ohne Einschränkungen arbeiten können. Das sagen die Gemeinde und jetzt auch das Land offiziell zu.

Hintergrund sind Gespräche, bei denen Anfang Dezember eine Alternativlösung für den Fall erarbeitet wurde, dass neue Hütten der Strandkorbvermieter auf der Dünenpromenade zum Saisonbeginn nicht fertig werden.

17 Hütten sollen zum Saisonbeginn stehen

Eigentlich sind sich die Gemeinde Boltenhagen und die beauftragte Baufirma einig, dass alle 17 Hütten bis zum Saisonbeginn 2021 fertig gebaut sein sollen. Pfähle dafür sind in die Düne gerüttelt und die Plattformen mit Holz belegt. „Die Bauanträge für die Hütten sind beim Landkreis gestellt und wir rechnen zeitnah mit der Genehmigung“, informiert Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki.

Inzwischen hat der Landkreis die Baugenehmigung für die Hütten erteilt. Sollte sich deren Bau dennoch verzögern, dürfen für eine kurze Übergangszeit Container oder kleine Häuschen am Strand aufgestellt werden.

Die Plattformen für die Hütten der Strandkorbvermieter stehen schon länger. Quelle: Michael Prochnow

Sorge um Betrieb im Frühjahr

Der Rückbau der bisherigen Hütten der Strandkorbvermieter hatte im Vorfeld für Irritationen gesorgt. Sie sind sehr wichtig, um die Vermietung der Strandkörbe organisieren zu können. Da sich der Bau der Dünenpromenade mehrfach verzögert hatte, war bei den Strandkorbvermietern zum Herbst die Sorge um ihren Betrieb im Frühjahr gewachsen.

Stalu fordert jetzt Abriss

Da nun eine Lösung erarbeitet wurde, sind aus Sicht des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) nun Gemeinde und Strandkorbvermieter am Zug, alle alten Gebäude und baulichen Anlagen schnell von der Düne zu entfernen, um den Sturmflutschutz von Boltenhagen nicht zu beeinträchtigen. „Wir haben als Gemeinde die Gebäude der Rettungsschwimmer entfernt“, sagt Raphael Wardecki.

Für die Strandkorbvermieter, deren Hütten noch stehen, gibt es eine Halle, in der sie ihre Ausrüstung aus den Hütten unterbringen können.

Hütten sind Gefahr bei Sturmfluten

Der größte Teil der Hütten steht derzeit im seeseitigen Teil der Düne – also dicht am Strand. Dieser Teil der Düne kann nach Auskunft von Fachleuten bei schweren Wintersturmfluten abgetragen werden. Der abgetragene Sand dient dann dem Schutz der Ortslage. Fundamente und Gebäude in diesem Bereich können aber genau diese Funktion der Düne im Ernstfall beeinträchtigen.

Gleiches gilt auch für die Rettungstürme, die bisher für die DLRG am Strand standen. Auch für sie hat das Stalu inzwischen die Genehmigung erteilt, sie auf der Seeseite der neue Dünenpromenade aufzustellen. Darum hatte es Diskussionen gegeben, weil die Türme zum Baubeginn entgegen der vorherigen Planung auf der Landseite eingezeichnet wurden. Als Folge dieser Veränderung wurde die Kurdirektorin, die die Planung der Dünenpromenade bis dahin maßgeblich begleitet hatte, im Juni entlassen.

Wann die bereits in den Boden gerüttelten Pfähle für die Rettungstürme umgesetzt werden, ist noch nicht klar. Ziehen und neues Einrütteln sollen möglichst in einem Arbeitsschritt erfolgen. Die Baugenehmigung des Landkreises für die Rettungstürme erwartet die Gemeinde Anfang des Jahres.

