Boltenhagen: Legenden des FC Hansa im Interview mit Kult-Moderator Jörg Wontorra

Boltenhagen

Sie haben noch die großen Zeiten von Hansa Rostock erlebt. Jury Schlünz stieg als letzter DDR-Meister mit dem Koggenclub auf, Stefan Beinlich war Hansas Kapitän beim letztmaligen Aufstieg 2007 in die Beletage des Fußballs und Kai Bülow gehörte in der folgenden Bundesliga-Saison mit 29 Einsätzen zu den Stammkräften. Zusammen mit NDR 1-Reporter Didjurgeit, der seit 26 Jahren viele ihrer Spiele den Radio-Zuhörern in die Wohnzimmer brachte, waren sie jetzt zu Gast in dem Lokal „Sommerlaune“ von Dirk Schiewer in Boltenhagen. Sie kamen zum FC Hansa Rostock-Legenden-Fan-Talk. Moderiert wurde er von der Reporter-Legende Jörg Wontorra.

Locker und gelöst gaben sich die ehemaligen Hansa-Helden bei ihrem Besuch im Ostseebad. Nach und nach trafen sie dort ein. Alle mit einem Lächeln im Gesicht. „Ich war vor drei Jahren schon einmal hier gewesen. Die nette Atmosphäre gefiel mir“, meinte Kai Bülow kurz vor Beginn der Talkrunde. Natürlich schlage als gebürtiger Rostocker sein Herz für Hansa. Aber auch für 1860 München und den Karlsruher SC, wie er hinzufügt. Denn für diese Vereine trat Bülow ebenfalls gegen das runde Leder. Bülow freute sich auf die gemütliche Plauderrunde mit den anderen Hansa-Legenden. Zwar würde man untereinander Kontakt halten und sich in Rostock öfter mal über den Weg laufen. Aber so ein gemeinsamer Talk-Abend sei schon etwas Besonderes. Das sah auch Didjurgeit so. „Es ist eine tolle Ehre und Auszeichnung für mich, heute hier dabei zu sein“, so der aus Schwerin angereist Reporter.

Talk in Boltenhagen: „Das hat Stubencharakter“

Auch die Besucher des Abends konnten es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Zu ihnen gehörten zum Beispiel Monika Lenz und ihr Lebenspartner Werner Thede aus Dummerstorf. Beide waren schon bei vorherigen Talks in der Sommerlaune und jedes Mal begeistert. Tede als Hansa-Fan wollte die ehemaligen Spieler mal aus der Nähe sehen. Und Lenz hatte diese Talks ohnehin schon in ihr Herz geschlossen: „Es ist klein, gemütlich, überschaubar. Dazu die freundliche Bedienung. Das hat Stubencharakter.“

Monika Lenz und Werner Thede aus Dummerstorf kamen zum Fantalk nach Boltenhagen. Quelle: Dirk Hoffmann

Nicht nur wegen den ehemaligen Hansa-Spielern gekommen war Edgar Johannson. „Jörg Wontorra habe ich sonst in der Sendung ,Doppelpass’ gesehen. Jetzt ist dieser Fachmann hier“, so der Börzower. Und lange musste er nicht warten, dann legte Wontorra los. Mit den Worten „Ich freue mich sehr, das ich in Boltenhagen bin“ stieg der Moderator in den Talk ein, ehe er dem Publikum die Hansa-Legenden vorstellte. In lockerer Art und Weise, immer mit einem Schuss Humor. „Kai Bülow hat fünf Jahre bei Hansa gespielt, war dann sieben Jahre im Exil und wieder zwei Jahre bei Hansa. Heute spielt er Basketball“, so Wontorra. Mit den sieben Exil-Jahren meinte er die Zeit bei 1860 München.

NDR 1-Reporter Jan Didjurgeit kam extra nach Boltenhagen. Quelle: Dirk Hoffmann

Auf 356 Spiele brachte es Juri Schlünz bei Hansa, wie der Moderator erklärte. Jenem früheren Ausnahme-Spieler war die Lust auf diesen Abend ebenfalls anzusehen. „Sowas macht einfach Spaß“, meinte Schlünz, der die bislang neun stattgefundenen Hansa Rostock-Fantalks durch seine Kontakte möglich machte. Denn vor vier Jahren war er bei einem Reha-Aufenthalt zum Fußball-Schauen in die „Sommerlaune“ gekommen und kam dort mit dem Chef Dirk Schiewer ins Gespräch. Die Folge waren die genannten Fan-Talks mit mehreren Hansa-Spielern.

Edgar Johannson aus Börzow war auch dabei. Quelle: Dirk Hoffmann

Nicht nur diese Talks stießen auf eine große Resonanz und waren nach Aussage von Schiewer gut besucht. Auch Prominente aus dem Fernsehen wie zum Beispiel Heide Keller vom Traumschiff, Hans-Peter Korff von den Drombuschs oder das Soko-Team Wismar waren seine Gäste. „Angefangen hatte es 2015 mit Jo Brauner, dem Mister Tageschau“, blickt Schiewer beim Aufzählen der Namen noch einmal zurück. Möglich wurde das nur durch seine Kontakte, die er in 13 Jahren als Stewart auf mehreren Schiffen geknüpft hatte. So auch zu Jörg Wontorra, den er 1997 erstmals traf und kennenlernte.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Gerade für heute hatte ich eigentlich viel zu wenig Plätze“, so Schiewer. Denn weit über 100 Anfragen auf den Legende-Talk gab es, mehr als 50 Besucher konnten ihn aber nicht verfolgen. Wer ihn verpasst hat, den kann vielleicht ein nicht weniger spektakulär mit Prominenz besetzter Abend trösten. Am 3. Oktober kommen die ehemaligen Hansa-Trainer Andreas Zachhuber und Frank Pagelsdorf zum 10. Hansa-Fan-Talk in die „Sommerlaune“. Dafür gibt es zum Preis von 25 Euro noch einige Restkarten.

Von Dirk Hoffmann