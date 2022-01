Boltenhagen: Magdeburger Fußballer schwitzen am Ostseestrand für ihren Aufstieg

Boltenhagen

Die Amateur-Fußballer des 1. FC Magdeburg schwitzen für den Aufstieg in die Landesliga in Sachsen-Anhalt am Boltenhagener Ostseestrand. Ein Zehn-Kilometer-Lauf am Freitagabend, eine Trainingseinheit am Sonnabendvormittag und ein Spiel gegen den SC Boltenhagen am Nachmittag nutzten die Kicker um Trainer Andreas Heyse, um die Mission Aufstieg doch noch zu erfüllen.

„Ich komme seit 20 Jahren im Sommerurlaub und zu Silvester hierher. Deshalb war die Idee, hier in Boltenhagen ein Trainingslager durchzuführen, schnell geboren“, erzählt der 56-Jährige. Zustande gekommen war das Engagement dennoch erst per Facebook-Kontakt mit dem Boltenhagener Mittelfeldmotor Timmi Kosgalwies.

Frühes Testspiel auf Kunstrasen

Der ist als Oberstabsgefreiter in Gardelegen stationiert und nutzte so die Nähe zu den Magdeburgern, um organisatorische Dinge abzusprechen. „Wann hat man das schon mal, dass die Amateure eines Proficlubs sich nach Boltenhagen verirren. Natürlich haben wir gleich zugesagt“, erzählt er 25-Jährige, der verletzungsbedingt selbst nicht im Testspiel mitwirken konnte.

Die Fans durften endlich wieder Fußball schauen. Das letzte Spiel bestritt der SCB am 30. Oktober. Quelle: Maik Freitag

Auch Trainer Burghard Weber freute sich, zwei Wochen nach Trainingsbeginn schon ein Testspiel auf dem eigenen Kunstrasen absolvieren zu können. „Für uns ist das Spiel gegen eine zwei Klassen höher spielende Mannschaft eher Spaß, aber wir wollen uns trotzdem so teuer wie möglich verkaufen“, sagt der 65-Jährige, der mit seinem Team aktuell auf dem zwölften und damit letzten Platz der Kreisliga Schwerin-Nordwestmecklenburg steht.

Trainer droht mit Abschlusstraining am Strand

Ganz anders sah Magdeburgs Trainer Andreas Heyse das Auftreten seiner Mannschaft. „Wer heute nicht Gas gibt, tritt am Sonntag vor der Heimfahrt noch zu einem Abschlusstraining am Strand an“, erklärt er. Seit 2014 ist der 56-Jährige Trainer der zweiten Magdeburger Mannschaft, will in diesem Jahr den Aufstieg von der Landesklasse in die Landesliga schaffen.

Aktuell liegen die Amateure auf dem vierten Platz, doch die Hoffnung auf den Aufstieg lebt. Immerhin trennen die Kicker nur sechs Punkte von Platz eins. „Die beiden Erstplatzierten spielen noch gegeneinander. Mal sehen, was dabei herauskommt“, erklärt der Magdeburger, der ansonsten kaum Berührungspunkte zu den Profis aus der dritten Liga hat.

Lob für Hansa-Rostock-Trainer Härtel

„Als der jetzige Hansa-Trainer Jens Härtel unsere Profis von 2014 bis 2018 trainiert hat, war das anders. Da kam hin und wieder schon ein Profi zu uns herunter, um nach einer Verletzungspause wieder fit zu werden. Kein anderer Trainer danach hat das je wieder getan. Schade, aber dafür ist bei denen keine Zeit“, erzählt Andreas Heyse.

Schiedsrichter Nico Wilke vom PSV Wismar leitete die Partie. Quelle: Maik Freitag

Der brachte sein Team jetzt in einem großen reetgedeckten Haus in Redewisch unter und freut sich schon auf den Sommer. Denn dann will der Trainer wieder ein Trainingslager in Boltenhagen machen. Gleich, nachdem er schon seinen Urlaub hier verbracht hat.

Von Maik Freitag