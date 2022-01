Boltenhagen: Mit kühlem Bad und Strandspaziergang das neue Jahr begrüßt

Boltenhagen

Mit Traditionen muss wegen der Corona-Pandemie gebrochen werden und das Neujahrsbaden mit vielen kostümierten Teilnehmern und tausenden Zuschauern fiel im Boltenhagen erneut aus. Das hielt aber Anna (23) und Sandra (24) aus Dortmund nicht davon ab, im Bikini und Badeanzug in die spiegelglatte Ostsee zu rennen, so dass das Wasser aufspritzte. Kurz blieben sie im flachen Wasser und rannten wieder zum Strand zurück, um sich in Handtücher einzuwickeln – wie es sonst hunderte Männer, Frauen und Kinder beim Neujahrsbaden machen.

Viele Urlauber machen einen Neujahrsspaziergang am Strand und auf der Dünenpromenade in Boltenhagen. Die Silvesternacht war bis auf wenig Feuerwerk ruhig. Quelle: Malte Behnk

Großes Neujahrsbaden mit Kostüm war das Ziel

„Ich komme öfter im Jahr hierher und habe auch schon öfter beim Neujahrsbaden zugesehen“, sagt Arzthelferin Sandra, deren Familie eine Ferienwohnung im Ostseebad hat. Mit ihrer Freundin Anna hatte sie schon in Dortmund beschlossen, diesmal beim Neujahrsbaden mitzumachen. „Wir wussten nicht dass es ausfällt, aber es ist eine tolle Sache, wenn sich auch alle lustig verkleiden“, sagt Sandra. „Vielleicht im nächsten Jahr.“ Die Frauen waren nämlich erstaunt, wie wenig sie froren. Immerhin hatte die Luft auch frühlingshafte 11 Grad Celsius. Die Wassertemperatur hatte hingegen niemand gemessen.

Zur Galerie Tausende Urlauber und Einheimische machen am Strand von Boltenhagen und auf der Dünenpromenade einen Spaziergang. Zwei mutige Frauen gingen am Mittag sogar baden, auch ohne offizielles Neujahrsbad.

Bei Schnee auf der Ostsee gepaddelt

Anna, die für die Telekom arbeitet, war ohnehin nicht vom Ostseewasser zu beeindrucken. Sie war vor dem Baden noch auf einem SUP-Board am Strand entlang und unter der Seebrücke hindurch gepaddelt. „Das habe ich seit Dienstag jeden Tag gemacht. Auch als Schnee lag und wir Frost hatten“, sagt die 23-Jährige. „Das hat viele erstaunt, die vom Strand aus zugesehen haben“, sagt sie lachend.

Ein Gruß zum Jahreswechsel im Sand am Strand von Boltenhagen. Quelle: Malte Behnk

Kaum Reste von Feuerwerk am Strand

An das Böllerverbot scheinen sich viele Gäste und Bewohner von Boltenhagen gehalten zu haben. Im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie waren vergleichsweise wenig Überreste von Feuerwerk am Strand zu sehen. Stattdessen hatte jemand einen großen Neujahrsgruß in den Sand des Strandes geschrieben.

Die Stände des Wintermarktes werden tagsüber gut besucht. Quelle: Malte Behnk

Kleiner Wintermarkt kommt an

Gut angenommen werden die wenigen und auf dem Weg zur Seebrücke verteilten Stände des Wintermarkts, die seit dem 22. Dezember geöffnet sind. „Vor allem am Nachmittag kommen viele Besucher“, sagt der Boltenhagener Mirko Klein, der mit dem Wohlenberger Sanddorn-Hofladen einen Stand betreibt. An den Abenden zwischen Weihnachten und Silvester sei es dagegen eher ruhig gewesen. Obwohl es durch Verordnungen der Landesregierung viele Einschränkungen gab – nicht nur das Neujahrsbaden, auch die Silvesterpartys mit Live-Musik mussten abgesagt werden – ist Boltenhagen voller Urlauber. Hotels und Ferienwohnungen sind zu etwa 80 Prozent ausgebucht.

Von Malte Behnk