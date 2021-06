Boltenhagen: Moderatorin Inka Schneider versprüht gute Laune

Boltenhagen

„Endlich wieder Leben in der Hütte!“, freut sich Dirk Schiewer, Betreiber des Bistro „Sommerlaune“ in Boltenhagen. Er hatte am Sonntag die Journalistin und Moderatorin Inka Schneider eingeladen, die mit viel Charme und Humor Hafenmeister Heino Abrams, Bürgermeister Raphael Wardecki und den Vertriebschef von Hapag Lloyd, Carsten Sühring interviewte.

Letzte Veranstaltung am 6. September

Pünktlich um 17 Uhr waren alle verfügbaren Plätze im Bistro vergeben. Viele Stammgäste der Abende mit Prominenten waren gekommen und genossen die gelöste Atmosphäre nach den Monaten der Abstinenz. Acht Veranstaltungen musste Dirk Schiewer im Lockdown verschieben. „Aber sie werden alle nachgeholt“, verspricht er. „Die letzte Veranstaltung war am 6. September mit Schauspielerin Nike Fuhrmann“, blickt er zurück.

Moderatorin ist begeistert vom Ostseebad

Doch nur kurz, denn die Planungen gehen weiter. Mit Inka Schneider, die vor allem aus dem NDR-Fernsehen bekannt ist, hatte Schiewer, wie er selber sagt, seinen bisher prominentesten Gast im Bistro. Dabei sah sich die Moderatorin an dem Abend selber als Urlauberin. „Ich bin im Hotel am Hafen untergebracht und habe mit meinem Mann eine schöne Radtour bis zur Steilküste gemacht und eine Tour zur Seehundbank“, berichtete sie den interessierten Gästen. „Obwohl es im Ort relativ voll ist, ist es sehr entspannt“, haben sie und ihr Mann dabei festgestellt.

Moderatorin Inka Schneider im Gespräch mit Bürgermeister Raphael Wardecki. Quelle: Malte Behnk

Bürgermeister will Junge Leute halten

Inka Schneiders erster Gesprächspartner ist dann Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). Über die Zeit der Corona-Pandemie berichtet er, dass es kurz vor ihrem Beginn an Neujahr die Vorstellung gab, dass das Ostseebad ruhiger werden solle „und man am Kurhaus das Meer rauschen hört“, so Wardecki. „Wie es dann kam, hatten wir uns das nicht vorgestellt“, sagt er zu zeitweise menschenleeren Wegen. Auch die Arbeit als junger Bestatter interessiert Inka Schneider, bevor sie nach Zukunftsplänen für Boltenhagen fragt. „Es steht ganz viel auf dem Zettel“, sagt Wardecki. „Der war aber schon sehr lang, als ich hier kam. Die Verkehrspolitik und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sind die wichtigsten Themen, denn viele junge Leute ziehen in benachbarte Orte, weil sie hier keine bezahlbaren Grundstücke bekommen.“

Erneuter Besuch vom Kreuzfahrtschiff

Den zweiten Talkgast hatte Dirk Schiewer eingeladen, weil im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erstmals Kreuzfahrtschiffe in der Wohlenberger Wiek vor Boltenhagen geankert hatten. Auch gestern lag die „Hanseatic Inspiration“, ein Expeditions-Kreuzfahrtschiff von Hapag Lloyd von 7 bis 13 Uhr vor Boltenhagen und die knapp 160 Passagiere machten einen Ausflug in den Ort. Auf die Idee waren im vergangenen Jahr Dirk Schiewer und Carsten Sühring, Vertriebsleiter von Hapag Lloyd gekommen. „Wir sehen es als Chance, mit unseren relativ kleinen Schiffen neue Angebote zu entwickeln“, sagte er. Die Fahrten in der Nord- und Ostsee kämen sehr gut an.

Gelöste Stimmung: Im ausverkauften Bistro Sommerlaune plauderte Moderatorin Inka Schneider auch mit Hafenmeister Heino Abrams. Quelle: Malte Behnk

Marina geht problemlos durch die Krise

Schließlich blieb noch Heino Abrams von der 12.18 Boltenhagen Marina als letzter Gesprächspartner des Abends und er hatte trotz der Corona-Pandemie nur gute Nachrichten. „Wir hatten das große Glück, dass alle unsere Angestellten die ganze zeit über arbeiten konnten und wir keine Kurzarbeit anmelden mussten“, sagt Abrams auf Inka Schneiders Frage, ob die Marina ein Gewinner der Krise sei. „Zusätzlich habe sich in der Krise viele Leute Schiffe gekauft und vergeben viele Aufträge“, sagt er.

„Mir ist auch aufgefallen, dass es angenehm ruhig im vollen Hafen ist. Sortieren Sie Partygäste aus?“, hakt Inka Schneider noch einmal nach. Tatsächlich sehen Heino Abrams und seine Mitarbeiter die Bootsbesitzer genauer an und haben auch schon den einen oder anderen abgelehnt. „Aber Bootsbesitzer sind alle unterschiedlich. Da werde ich vielleicht mal ein Buch drüber schreiben“, sagt Abrams zum Abschluss der Talkrunde.

Krimi-Autorin Diana Salow und Reporter-Legende Jörg Wontorra sind die nächsten Gäste im Bistro Sommerlaune. Quelle: Literaturhaus Klütz/dpa

Diana Salow und Jörg Wontorra kommen

Im Kreis ihrer Gesprächspartner und Gastgeber Dirk Schiewer unterschrieb Inka Schneider dann auch noch auf der Couch, auf der getalkt wurde. Für Dirk Schiewer und sein Team gehen gleich die nächsten Vorbereitungen los. Am Sonntag, 27. Juni, wird ein Thüringer Abend gefeiert, mit Wurst und Musik von der Zither. Am 8. August gibt es eine Lesung mit Krimi-Autorin Diana Salow und am Sonntag, 22. August, ist Reporter-Legende Jörg Wontorra mit Stars des FC Hansa Rostock im Bistro Sommerlaune. Die Veranstaltung ist aber längst ausverkauft.

Von Malte Behnk