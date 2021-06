Boltenhagen: Nach Schiffspanne wieder Fahrten zur Seehundbank

Boltenhagen

Marco Weiße, Kapitän des Ausflugsschiffs „MS Seebär“, atmet etwas auf: Nachdem am Mittwochnachmittag die Antriebswelle seines Schiffes gebrochen war und es von der DGZRS in den Hafen geschleppt werden musste, kann er jetzt schon wieder Fahrten zur Seehundbank Lieps anbieten.

Ersatzschiff sichert Betrieb

„Ich habe ein Ersatzschiff bekommen, das sogar etwas größer ist. Deswegen kann ich aber leider nicht zur Insel Poel fahren“, sagt Weiße, der sich aber freut, so schnell wieder Passagiere empfangen zu können. Er hatte Kontakt zu einer Reederei in Schleswig-Holstein aufgenommen, in der die „MS Seebär“ repariert werden kann. Dort wurde ihm auch das Ersatzschiff geliehen.

Dreimal täglich zu den Seehunden

Dreimal täglich, um 11, 13 und 15 Uhr starten die Ausflugsfahrten in der Marina in Tarnewitz. Oft tummeln sich bis zu 60 Seehunde auf der Sandbank Lieps. Immer wieder gesellen sich auch noch Deutschlands größte Raubtiere – die Kegelrobben – dazu.

