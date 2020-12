Boltenhagen: Nachhaltige Energieversorgung für neue Hotels und Baugebiete

Boltenhagen

Über eine eigene Wärme- oder Energieversorgung der Gemeinden wird derzeit in den Kommunen des Klützer Winkels diskutiert. Einige Gemeinden haben bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Auch in Boltenhagen stand das Thema auf der Tagesordnung des Bauausschusses, der angeregt diskutierte.

Bereits seit 2017 gibt es im Ostseebad ein ausführliches Klimaschutzkonzept, das sich sowohl mit dem Wärmeverbrauch als auch der Energieversorgung beschäftigt. „Aus dem Konzept lässt sich schon viel machen“, sagte Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg ( CDU). Er stellte infrage, ob die Gemeinde jetzt noch einmal zusätzliches Geld ausgeben muss.

Urlauber verbrauchen viel Energie

Auch Gemeindevertreter Michael Steigmann ( Die Linke), Vorsitzender des Bauausschusses, hat daran seine Zweifel. „Solange die Urlauber in den Ferienwohnungen mehr Energie und Wärme zum Duschen nutzen als die Einwohner und die Vermieter nicht etwas verbessern, nützt es nichts, wenn wir noch eine Studie in Auftrag geben“, sagte er.

Investoren bei Neubauten einbinden

In neuen Baugebieten oder bei den noch bevorstehenden Hotelbauten könne man aber Vorgaben machen, dass zum Beispiel eine Versorgung über Blockheizkraftwerke oder andere nachhaltige Methoden eingeplant werden muss. Im Bauausschuss wurde auf Antrag von Christian Schmiedeberg daher vorgeschlagen, dass geprüft werden soll, inwieweit die Gemeinde eine konkrete Zielsetzung auf neue Baugebiete und die geplanten Hotels als Aufgabe für eine Machbarkeitsstudie stellen kann. Dann könne sich die Gemeinde überlegen, ob eine Studie dazu gemacht werden soll.

Schulheizung modernisiert

Aus dem Klimaschutzkonzept wurden bereits einige Punkte umgesetzt. So wurde in der Schule die Heizungsanlage modernisiert. Dazu merkte Gemeindevertreter Danny Holtz (Grüne) im Bauausschuss an, dass die Anlage zwar modernisiert worden sei, aber noch mit fossilen Brennstoffen betrieben werde.

„Wir haben in dem Zusammenhang viele Möglichkeiten geprüft“, informierte ihn Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg ( CDU), in dessen Amtszeit als Bürgermeister das Klimaschutzkonzept erstellt wurde. „Wir hätten auch gerne Solarenergie genutzt. Solche Anlagen auf dem Schuldach mit südlicher Ausrichtung wurden aber von der Denkmalschutzbehörde abgelehnt.“ Daher habe man sich für eine Modernisierung mit Gas-Brennwerttechnik entschieden.

Erdwärme und andere Alternativen

Gemeindevertreter Kay Grollmisch (FUB) wollte das Thema auch nicht zu schnell ablehnen. „Wir sollten schon über eine eigene Energieversorgung nachdenken. Man kann ja auch Erdwärme nutzen, auch wenn dabei bestimmte Abstände eingehalten werden müssten“, sagte er. Auch das könne in so einer Studie überprüft werden.

LED-Technik und Verkehrsplanung

Auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist fast abgeschlossen. Sie wurde schon vor Erstellung des Klimaschutzkonzeptes beschlossen, um durch weniger Energieverbrauch Kosten zu sparen. Die Kurverwaltung hat inzwischen ein elektrisch betriebenes Auto und mit dem Bau der Großparkplätze an den Ortseingängen soll der Verkehr im Ort und damit auch die Belastung durch Lärm und Abgase verringert werden.

Von Malte Behnk