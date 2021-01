Boltenhagen

Einen Neubau für voraussichtlich zwei Millionen Euro plant die Gemeinde Boltenhagen. Es geht um die Sicherheit. Für die Feuerwehr soll ein neues Gerätehaus nach neuesten Maßstäben entstehen. Die Feuerwache am Weidenstieg ist zwar erst 17 Jahre alt, aber die Anforderungen sind vor allem wegen des wachsenden Tourismus deutlich gestiegen.

Nachdem 2017 mit der Planung begonnen wurde, haben die Gemeindevertreter jetzt einen Standort für das künftige Gerätehaus der Brandschützer festgelegt. Es soll zwischen der Sport- und Freizeitanlage und der Klützer Straße entstehen. Neben dem geplanten Großparkplatz und einem Welcome-Center wäre dort auch noch Platz für die Feuerwache.

Anzeige

Zeitliche Entwicklung Das Gerätehaus am Weidenstieg wurde im April 2003 eingeweiht. Die Gemeinde hatte in den Neubau 500 000 Euro investiert. 2015 wurde angebaut. Für das 2006 angeschaffte Einsatzboot war nicht genug Platz. Seit 2017 gibt es den Plan, eine neue Feuerwache zu bauen.

„Die Gemeinde hat nicht mehr viele geeignete eigene Grundstücke“, sagt Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne). Zunächst war ein Standort östlich der Sportanlage angedacht, jetzt soll näher an der Straße gebaut werden. „Die Fläche für den Großparkplatz bleibt davon unberührt, allerdings nutzen wir eine Fläche, die im Bebauungsplan für Parkplatz und Welcome-Center mal für eine Einrichtung wie einen Indoorspielplatz vorgesehen war“, sagt Wardecki. Das könne aber auch an einer anderen Stelle realisiert werden, wenn es gewollt ist.

Lesen Sie auch:

Der Bürgermeister erklärt, dass die Gemeinde jetzt eigentlich nur noch auf den Brandschutzbedarfsplan aus der Amtsverwaltung wartet, der auflistet, wie die Feuerwehr ausgerüstet sein muss. Der Plan soll der Gemeinde Anfang dieses Jahres vorgelegt werden. Dann kann genau geplant werden, wie viele Fahrzeuge in der Feuerwache untergebracht werden müssen und wie viel Platz zum Beispiel zum Umziehen und für Sanitärräume benötigt wird. Vorschriften dazu haben sich nämlich seit der Eröffnung der bisherigen Feuerwache am Weidenstieg verändert.

Das Gerätehaus der Feuerwehr am Weidenstieg wurde 2003 eingeweiht, musste aber auch schon um einen Anbau für das Boot erweitert werden. Quelle: Behnk Malte

Kein Platz für weitere Fahrzeuge

Bisher nutzen die Kameraden im Ostseebad ein Einsatzleitfahrzeug, zwei Löschgruppenfahrzeuge und ein Mehrzweckboot sowie einen Wagen für die First-Responder-Gruppe. Aufgrund von weiteren Hotelbauten und der Erweiterung der Strandklinik könnte sich der Fuhrpark durchaus in den nächsten Jahren noch erweitern.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits bei der Planung des Gerätehauses am Weidenstieg war der Vorschlag gemacht worden, es wegen der besseren Erreichbarkeit an der Klützer Straße, allerdings angrenzend an die Supermärkte der Kastanienallee, zu bauen. Dieser Vorschlag fand aber damals keine Mehrheit in der Gemeindevertretung. Inzwischen ist die Verkehrssituation am Weidenstieg oft schlecht und die Gemeinde hat schon Gutachten über eine mögliche Veränderung des Verkehrsflusses erstellen lassen.

Dichter Verkehr am Weidenstieg

„Der Weidenstieg, der an unserer Wache vorbeiführt, ist die Hauptzufahrt zum Großparkplatz“, sagt auch Wehrführer Sebastian Hacker. Besonders an Tagen mit Großveranstaltungen wie dem Seebrückenfest oder an besonders sommerlichen Tagen mit vielen Badegästen stellt das die Feuerwehr vor Schwierigkeiten. Nicht nur der dichte Verkehr vor der Feuerwehr-Ausfahrt, sondern auch illegal am Straßenrand parkende Autos würden bei Einsätzen schon mal für minutenlange Verzögerungen sorgen.

Land könnte Investition unterstützen

Etwa 1,5 bis zwei Millionen Euro würde ein Neubau für die Zwecke der Feuerwehr kosten. Fördermittel dafür könnten vom Innenministerium kommen. Bisher wurden knapp 650 000 Euro in Aussicht gestellt. Vom Landkreis kann die Gemeinde allerdings keine finanzielle Beteiligung erwarten. Eine Anfrage dazu wurde abgelehnt, weil Boltenhagen finanziell vergleichsweise gut da steht.

Von Malte Behnk