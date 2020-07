Boltenhagen

Die Bäderbahn Carolinchen ist in Boltenhagen bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Viele Urlauber nutzen den kleinen auf der Straße fahrenden Zug, um das Ostseebad von der Steilküste bei Redewisch bis zur Marina in Tarnewitz zu erkunden.

Acht Fahrten am Tag

Jetzt hat das Carolinchen eine neue Lokführerin. Conny Beckert (33) hat Anfang des Jahres ihren Personenbeförderungsschein und damit die Erlaubnis zum Busfahren erhalten. Seit Juni sitzt sie nun am Steuer der Bäderbahn, die von 10 bis 17 Uhr achtmal am Tag bei den Wasserspielen am Kurhaus startet. Damit unterstützt sie ihren Ehemann Matthias Beckert, dessen Eltern die Bäderbahn vor 20 Jahren nach Boltenhagen gebracht haben.

Conny Beckert an ihrem Arbeitsplatz. Sie steuert die Bäderbahn Carolinchen durch Boltenhagen. Quelle: Malte Behnk

Mit 25 Stundenkilometern ist der Zug gemächlich unterwegs. „Den Stau hinter einem muss man ausblenden“, sagt Conny Beckert, deren Lieblingstour zum Hafen führt. „Die Aussicht ist einfach toll, wenn wir auf der Promenade direkt an den Booten vorbeifahren“, sagt sie.

Erklärungen zur Steilküste

Auch die Touren zur Steilküste gefallen der 33-Jährigen. „Da halten wir an und ich erzähle zum Beispiel, wie weit man bis nach Schleswig-Holstein gucken kann und wie oft und stark das Kliff abbricht“, sagt sie. „Es macht aber auch Spaß, Geschichten von den Gästen zu hören.“

