Boltenhagen: Neue OZ-Sommerredaktion startet für Urlauber im Ostseebad

Mit der Urlaubssaison 2022 startet für die OSTSEE-ZEITUNG und das Ostseebad Boltenhagen die neue Sommerredaktion. Das Angebot richtet sich an Urlauber, Tagestouristen und Stammgäste, die in ihrem Urlaub dazulernen, entdecken und gut informiert sein wollen.

Alle Beiträge bieten auf die Lesebedürfnisse zugeschnittene Geschichten aus dem Ostseebad und der Region, tagesaktuelle Tipps, den Blick hinter die Kulissen und redaktionelle Empfehlungen. „Täglich präsentieren wir in unserer digitalen Ausgabe OZ+ und in der gedruckten Zeitung Tipps für einen schönen Urlaub in Boltenhagen“, so OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Auch Kurdirektor Martin Burtzlaff freut sich: „Ich finde es wichtig, nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen und Gäste über ein Heimatmedium informieren zu können.“

Aufstrebendes Ostseebad mit innovativen Ideen

„Die Ostseeküste hat viele Liebhaber und Stammgäste, viele von ihnen sind auch schon zu Liebhabern und Lesern der OZ geworden. Sie informieren sich bei uns über ihren Urlaubsort. Auf diese Leserbedürfnisse wollen wir jetzt noch stärker als bisher eingehen“, beschreibt Andreas Ebel, der mit Boltenhagen selbst sehr viel verbindet, das Projekt. Als Reporter war er zwischen 1993 und 1998 im zweitältesten Ostseebad aktiv. „Boltenhagen ist ein aufstrebendes Seebad mit innovativen Ideen und streitbaren Protagonisten. Das ist mit ein Grund, warum wir unser neues Vorhaben mit Boltenhagen starten“, sagt Andreas Ebel heute.

Mehr lesen: Weitere Tipps und Infos für Urlauber gibt es hier auf unserer Seite zur Boltenhagener Sommerredaktion

Auch Kurdirektor Martin Burtzlaff ist mit dem Ostseebad schon länger verbunden als seine knapp einjährige Amtszeit als Tourismuschef. Fast sein ganzes Berufsleben habe er im Tourismus verbracht. Vor 27 Jahren als Student zum ersten Mal in Boltenhagen.

Als Destinationsmanager sei er nun verantwortlich für „das große Ganze“. „Ich bin zuständig für die Gäste und ihr Wohlbefinden, dass die Menschen auch einen Grund erkennen, hierher zu kommen. Als guter Tourismusdirektor setzt man natürlich auch eigene Trends“, berichtet Burtzlaff über seine Arbeit im OZ-Gespräch. Die Dünenpromenade und ihre Beleuchtung erachte er als „neues Highlight“ für den Ort.

Urlaub mit Hintergrundinfos

Für die neue Sommerredaktion ist eine Themenliste in Zusammenarbeit mit der Kurdirektion entstanden, die Hintergründe erklärt, Experten sprechen lässt, Highlights zusammenfasst und redaktionelle Empfehlungen gibt. Von Kletterpark und Buddelschiffmuseum bis zu Highlights aus dem Klützer Winkel, Schlechtwettertipps, emfehlenswerten Cafés, den besten Fischbrötchen, Eisdielen und Boutiquen entstehen in den nächsten Wochen und Monate redaktionelle Beiträge, die informativ, unterhaltsam und spannend sind. Auch Gespräche mit Seegrasexperten und Rettungsschwimmern, Informationen über den Gesundheitstourismus, den Fachkräftemangel, Bio-Höfe, Handwerskunst, Rad- und Wandertouren werden in der Sommerredaktion veröffentlicht.

„Für die Einheimischen sind wir der tägliche Begleiter im Alltag. Für die Gäste wollen wir das werden. Mit viel Service und interessanten und unterhaltsamen Geschichten um den Boltenhagenurlaub“, fasst Chefredakteur Andreas Ebel zusammen.

