Boltenhagen

Mit einem klaren Bekenntnis zur Dünenpromenade beginnt der frisch gebackene Kurdirektor seinen Dienst in Boltenhagen. Zwischen zwei Terminen nimmt Martin Burtzlaff sich an seinem ersten offiziellen Arbeitstag kurz Zeit, um einen Ausblick auf seine erste Arbeitswoche zu geben – sicher keine Selbstverständlichkeit angesichts seines eng getakteten Kalenders.

Ruhig lässt es der neue Cheftouristiker der Gemeinde nicht gerade angehen: Kurz nach zehn endet eine Besprechung mit Bauhofmitarbeitern, gleich um 11 Uhr geht’s weiter. Und auch in den vergangenen zwei Wochen der Quarantäne, die er eingehalten hatte, weil er aus dem Corona-Risikogebiet und seiner Wahlheimat USA nach Deutschland eingereist war, ist er nicht untätig gewesen: „Wir haben schon Videokonferenzen gemacht und ich hab’ E-Mails gelesen“, erzählt er. „Einfach damit ich schon mal in die laufenden Projekte involviert werde und ein Gefühl für die Prioritäten bekomme.“

Boltenhagens Kurdirektor startet ohne To-Do-Liste

Zu hohe Erwartungen, dass er am Ende seiner ersten Woche schon große Neuigkeiten verkünden wird, dämpft Burtzlaff: „Es war ja nicht so, dass die Kurverwaltung nicht gearbeitet hat. Das sind ja alles Profis, deshalb liegt hier auch kein Stapel, der nicht abgearbeitet wurde. Ich habe hier ein gutes Team.“ Den Schlüssel für die Kurverwaltung hat er natürlich schon und eine Reihe weiterer für die Kurmuschel und andere Einrichtungen Boltenhagens. Martin Burtzlaff will sich gern selbst ein Bild vor Ort machen.

Eine Aufgabenliste habe er sich für die erste Woche bewusst nicht erstellt. Das Klingeln seines Telefons gibt ihm recht: „Es gibt sehr viele Terminanfragen. Viele wollen mich kennenlernen und schon erste Themen besprechen.“

Was er nach seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte – Burtzlaff hatte in Boltenhagen schon seine Ausbildung absolviert – zuerst gemacht hat? „Als Erstes habe ich mir ein Brot mit Leberwurst von der Klützer Landschlachterei gemacht. Da wusste ich, dass ich wieder in Nordwestmecklenburg bin.“

„Dünenpromenade ist jeden Ärger wert“

Und er sei über die Dünenpromenade gelaufen. Auch entlang der Baustelle, die noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und? „Es war ganz toll!“, lautet unumwunden die Einschätzung des Fachmanns. Um so bemerkenswerter, weil es selten ein so deutliches Bekenntnis zu dem umstrittenen Millionenprojekt von Akteuren der Gemeinde gibt. Der Kurdirektor bricht jedoch eine Lanze für den Bau: „Die Dünenpromenade ist jeden Ärger und die Ausgaben wert, wenn sie fertig ist.“

Dabei zeigt er für alle, die mit dem Bauwerk hadern, durchaus Verständnis: „Der Anblick dieser massiven Baustelle war zeitweise schon schockierend.“ Das Bauwerk selbst möge jeder einschätzen, wie er mag. Doch Burtzlaff ist überzeugt: „Erst wenn die Düne aufgeschüttet und alles fertig ist, wird man den richtigen Eindruck, ein echtes Erlebnis haben.“ Er schwärmt: „Die Aussicht auf die Ostsee ist herrlich.“

Schon jetzt erkennt der Touristiker erste Signale, dass die Dünenpromenade angenommen wird: Auf den Bänken werde schon jetzt Prosecco getrunken, hat er beobachtet. Ein netter Brief eines begeisterten Gastes liegt auf Burtzlaffs Schreibtisch. Ob mit Hilfe von Kleinkunst oder einfach nur deshalb, weil Senioren barrierefrei spazieren gehen können. Der Kurdirektor ist sich sicher: „Das Bauwerk wird mit Leben gefüllt.“ Und mit welchen Ideen er Boltenhagen weiterhin mit Leben erfüllen möchte, will er am Ende der Woche verraten.

Von Juliane Schultz