Boltenhagen

Der Großparkplatz in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz ist jetzt komplett ausgestattet. Autos konnten dort schon seit 2019 abgestellt werden und auch die Bushaltestelle auf dem Platz wird schon länger angefahren. Jetzt ist aber auch eine Elektrotanksäule in Betrieb genommen und die Beschilderung ist komplett.

„Ich habe beobachtet, dass die Elektrosäule schon häufig genutzt wird“, sagt Christian Schmiedeberg ( CDU), stellvertretender Bürgermeister des Ostseebads Boltenhagen. „Der Bedarf wird bestimmt noch wachsen“, sagt er. Deswegen sollte die Gemeinde darüber nachdenken, weitere Laternen auf dem Parkplatz mit einer Ladestation für Autos auszustatten.

Anschluss mit Laterne gekoppelt

Das System der Leipziger Leuchten ist nämlich an eine der Laternen gekoppelt, die den Großparkplatz beleuchten. „Wenn keine zusätzlichen Leitungen gelegt werden müssten, sollten wir das erweitern“, meint Schmiedeberg, in dessen Amtszeit als Bürgermeister der Parkplatz geplant und gebaut wurde. Spatenstich für den Bau war im August 2018.

Seinen Ursprung hatte der Großparkplatz aber bereits 2013, als für drei Jahre ein Park-&-Ride-Betrieb an beiden Ortseingängen getestet wurde. Bis 2016 nutzten viele Tagesgäste und Strandbesucher den Service, der in Tarnewitz und auch am westlichen Ortseingang bei Wichmannsdorf angeboten wurde. Nachdem der Testbetrieb 2016 endete, ging die Gemeinde in die Planung, die beiden Flächen zu Großparkplätzen auszubauen.

Die Tanksäule für Elektrofahrzeuge am gebührenfreien Großparkplatz in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz ist an eine Laterne gekoppelt. Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig angeschlossen werden. Quelle: Malte Behnk

Fast ein Jahr auf Schilder gewartet

Dass die komplette Inbetriebnahme der Fläche in Tarnewitz bis jetzt gedauert hat, hängt unter anderem mit der Beschilderung zusammen. „Wir wollten geregelt haben, dass keine Wohnmobile auf dem Platz zum Übernachten stehen dürfen“, sagt Bürgermeister Raphael Wardecki. „Es hat aber fast ein Jahr gedauert, bis wir die Beschilderung bekommen haben, dass nur Pkw, Motorräder und Busse den Platz nutzen dürfen. Nur mit diesen Schildern ist es möglich, Wohnmobilfahrer bei einem Verstoß zu ahnden.“

Kosten und Ausstattung Der Großparkplatz in Tarnewitz wurde für 940 000 Euro ausgebaut, 75 Prozent der Kosten deckten Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Ausgestattet ist der gebührenfreie Parkplatz mit 131 Stellplätzen für Pkw, 5 Plätzen für Fahrzeuge von Menschen mit Behinderungen, 2 Stellplätze mit Lademöglichkeit für Elektroautos, 6 Stellplätze für Motorräder, 2 Stellplätze für Reisebusse im hinteren Bereich des Parkplatzes und eine Bushaltestelle (mit erforderlichen Einrichtungen für die Führung von Sehbehinderten).

Dass der Parkplatz bei Wichmannsdorf noch nicht so weit ist wie der in Tarnewitz, liegt unter anderem daran, dass die Regenwasserableitung auf dem Gelände in der Nähe der Sport- und Freizeitanlage geregelt werden musste. Das ist inzwischen geschehen und die weiteren Planungen laufen noch. „Momentan dürfen wir die Fläche aber bei viel Betrieb auch zum Abstellen von Fahrzeugen freigeben“, erklärt Raphael Wardecki, dass es eine Ausnahmegenehmigung gibt.

Nach dem Ende des P&R-Testbetriebs in Boltenhagen wird die Fläche bei Wichmannsdorf weiter genutzt. Wann sie ausgebaut wird, ist noch nicht klar. Quelle: Malte Behnk

Gäste parken auch auf Gras und Schotter

Die Fläche wird auch von Besuchern genutzt, obwohl sie nicht befestigt und an trockenen, heißen Tagen auch staubig ist. Offenbar teilen diese Besucher des Ostseebads den Wunsch der Gemeindevertretung und vieler Einwohner, dass weniger Autos in den Kern des kleinen Ortes fahren sollen. Wann der Großparkplatz bei Wichmannsdorf ausgebaut wird, steht aber noch nicht fest.

Der gebührenfreie Großparkplatz in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz ist jetzt komplett ausgestattet. Auch eine Säule zum Betanken von Elektroautos ist in Betrieb. Quelle: Malte Behnk

Die Großparkplätze sollen nicht nur Autos von Tagesgästen und Strandbesuchern aufnehmen, um den Verkehr im Ort zu verringern. Sie sind mit den Ladestationen und dem Anschluss an den Busverkehr auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Die Verringerung des innerörtlichen Verkehrs soll nämlich auch die Belastung mit Abgasen und Lärm vor allem während der Urlaubssaison verringern.

6000 Autos pro Tag

Zählungen für das Verkehrskonzept der Gemeinde ergaben, dass in der Saison etwa 6000 Autos an einem Tag die Ostseeallee nutzen. Etwa 1000 Parkplätze stehen innerhalb des Ostseebades zur Verfügung. Die Auffangparkplätze an den Ortseingängen sollten ursprünglich weitere 500 Stellplätze bieten. In Tarnewitz wurden jetzt 131 Stellplätze geschaffen.

Von Malte Behnk