Boltenhagen: Neujahrsbaden und Silvesterpartys fallen aus

Boltenhagen

Zwar konnten trotz Corona 70 kleinere Veranstaltungen im Ostseebad Boltenhagen durchgeführt werden, Großveranstaltungen wie die Saisoneröffnung, das Seebrückenfest, die Sommerserenade oder Feen, Faune, Fabelwesen mussten aber ausfallen und so ist es auch mit den Veranstaltungen zum Jahreswechsel. Wegen der diversen Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann das Jahresende diesmal aber nicht so aussehen, wie man es in Boltenhagen gewohnt ist. Silvesterpartys und Neujahrsbaden können nicht stattfinden.

Keine Partys am 30. und 31. Dezember am Strand

Bislang wurde schon am 30. Dezember eine große Party mit Live-Musik gefeiert, am 31. Dezember gab es nachmittags zunächst eine Silvesterparty speziell für Kinder mit Animation und einem kleinen Feuerwerk. Den Countdown zum neuen Jahr feierten dann Scharen im Festzelt mit Musik einer Partyband.

Anzeige

Kühles Bad im Kostüm fällt aus

Das Neujahrsbaden steht in jedem Jahr unter einem besonderen Motto zu dem die Teilnehmer in fantasievolle Kostüme geschlüpft sind. So waren bei den vergangenen Jahreswechseln Mutige als Steinzeitleute, Märchenfiguren, Cowboys und Indianer oder als Moulin-Rouge-Tänzerinnen verkleidet ins kalte Wasser gerannt.

Weitere OZ+ Artikel

Tausende Zuschauer sind ein Problem

Am 1. Januar 2020 wurde zudem ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. 408 Kinder, Frauen und Männer stürzten sich in die fünf Grad Celsius kalte Ostsee. Damit hatten sie den 2016 aufgestellten Rekord von 379 Teilnehmern gebrochen. Vermutlich zehnmal so hoch, wie die Zahl der Badenden ist an dem Neujahrstag die der Zuschauer. Das macht es auch zum Problem für die Veranstalter.

Von Malte Behnk