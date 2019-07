Boltenhagen

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannten in Boltenhagen mehrere Fahrräder im Gesamtwert von rund 8000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Taten vin der Nacht vom 28. zum 29. Juni an unterschiedlichen Orten in Boltenhagen zu. Gestohlen wurden insgesamt acht Fahrräder und ein E-Bike. Dabei knackten die Diebe die vorhandenen Schlösser oder bauten die Räder, die teilweise auf Fahrradgepäckträger an Autos montiert waren, ab. Die Polizei geht aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Taten davon aus, dass eine Tätergruppe für die Aktion verantwortlich ist. Zudem müssen sie ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 zu melden.

Michael Prochnow