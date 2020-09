Boltenhagen

Schon während der Organisation für das diesjährige Opeltreffen in Wohlenberg hatte sich Martin Burtzlaff (45) dazu entschieden, zumindest für eine Zeit in die USA auszuwandern. Inzwischen ist der Boltenhagener in Florida angekommen und hat sich eingelebt. Für das Jubiläums-Opeltreffen an diesem Wochenende in Wohlenberg wäre er sogar zurückgeflogen.

Jetzt hat er aber andere Pläne. „Ich werde hier in Florida ein verlängertes Wochenende genießen und einen Ausflug in die Umgebung unternehmen, um Freunde in Tampa zu treffen. Am Montag ist hier sogenannter Labour Day, ein allgemeiner Feiertag an dem viele frei haben und mit der Familie an den Strand fahren und entspannen“, schreibt der Mecklenburger über den Atlantik hinweg. In Florida arbeitet Martin Burtzlaff jetzt als Supervisor für eine Hotelgesellschaft die in Fort Myers und Naples insgesamt vier Hotels betreibt. „Meine Aufgabe ist das Controlling aller vier Hotels“, sagt Burtzlaff stolz.

Von Malte Behnk