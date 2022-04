Boltenhagen

Ein Besuch in Boltenhagen ist immer eine Reise wert. Für Familien, Kinder und Senioren bietet das anerkannte Ostseebad viele Möglichkeiten. Wir haben Boltenhagen besucht und gefunden, was es so charmant und einzigartig macht: ein fünf Kilometer weißer Sandstrand, die besondere Architektur, ein Park zum Verweilen, eine knapp 300 Meter lange Seebrücke und fangfrischer Fisch – und das ist erst der Anfang.

Der kilometerweite Sandstrand

Ob zum Jahresurlaub, für ein Wochenende oder als Tagestourist: In den warmen Sommermonaten verspricht der Strand von Boltenhagen Erholung und Glück. Der feine Sandstrand dieses Bade- und Kurortes erstreckt sich über mehrere Kilometer. Hier kann man sich niederlassen, den Blick über das offene Meer richten und den kühlenden Wechsel zwischen Sonnenbad und Wellenbad genießen.

Das Wasser ist hier oft sehr klar, denn durch die Ausrichtung nach Osten bleibt der Strand bei überwiegenden Westwinden meistens befreit von Algen. Der Einstieg ins Wasser bleibt lange flach, daher ist der Badeaufenthalt mit Kindern besonders beliebt. Ideal also für einen Familienurlaub an der Ostsee.

Lieblingsort: Kurpark

Genug am Strand gelegen? Ein beliebtes Ziel für Einheimische und Urlauber ist der Boltenhagener Kurpark, denn hier gibt es die größte Auswahl an Cafés, Eisdielen und Restaurants. Auf den zahlreichen weiß gestrichenen Bänken in der Kurpark-Anlage kann man herrlich verweilen und dem Treiben unter blauem Himmel zuschauen. Viele Kleinkünstler bieten hier ihre Vorstellungen zur Schau und so ist ein außergewöhnliches Erlebnis im Sommer garantiert.

Der Musikpavillon lädt regelmäßig zu öffentlichen Konzerten ein. Natur und Kultur, das gehört in Boltenhagen zusammen. Wir informieren mit der Kurverwaltung regelmäßig über aktuelle Veranstaltungen.

Die Boltenhagener Bäderarchitektur

In der sehr aufgeräumten und gepflegten Atmosphäre von Boltenhagen kann entlang der Promenade die gut erhaltene, ebenso bescheidene wie liebenswürdige Bäderarchitektur bewundert werden. Kleine Häuschen mit verspielt abwechselnden Giebelfronten säumen die Wege und vermitteln ein Gefühl von Intimität und Persönlichkeit. Boltenhagen, das ist kein Auflauf der Massen mit mehrstöckigen Megahotels; Boltenhagen ist ein kleiner Ort für Romantiker. Übrigens: Die Dünenpromenade wurde umfassend saniert und soll in diesem Sommer erstmals fertig sein.

Seebrücke und Bootsanleger

An den Kurpark schließt der Vorplatz zur Seebrücke an, die bei Wind und Wetter einen Besuch wert ist. Auch hier stehen oft Kleinkünstler und sorgen für Urlaubsflair. Die Seebrücke, wie wir sie heute kennen, wurde im April 1992 für 2,3 Millionen DM gebaut. Am Ende der 290 Meter langen Brücke, auf der man einen weiten Blick über den Strand und das Meer gewinnt, befindet sich ein Bootsanleger. Wer hier ablegt, kann den Horizont des Meeres noch einmal erweitern. Zu Beginn des Monats August bietet die Seebrücke ein besonderes Spektakel: Das Seebrückenfest lässt das Bauwerk im hellen Schein der Feuerwerke erstrahlen.

Fischer, ahoi!

Wer möchte, kann im Fischereihafen die Probe aufs Exempel machen. Hier ankert eine kleine Flotte. Wer Frühaufsteher ist und Appetit auf frischen Dorsch oder Scholle hat, kann dort direkt vom Kutter Fisch kaufen. Natürlich gibt es frischen Fisch auch in den zahlreichen Restaurants des Ortes. Das wohl berühmteste unter ihnen ist das Blinkfüer.

Nützliche Informationen:

Kurpark | Adresse: Mittelpromenade 16, 23946 Ostseebad BoltenhagenSeebrückenfest Boltenhagen vom 05.08.22 bis 07.08.22 | Adresse: Mittelpromenade, 23946Fischrestaurant Blinkfüer | Adresse: Ostseeallee 64, 23946 Boltenhagen

Von Lea-Marie Kenzler