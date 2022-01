Boltenhagen: Pläne für 2 Millionen-Euro-Feuerwache werden konkreter

Boltenhagen

Eine neue, modernere und vor allem größere Feuerwache soll am Ortseingang des Ostseebads Boltenhagen gebaut werden. Zwischen der Klützer Straße und der Sportanlage soll sie entstehen und das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr am Weidenstieg ersetzen. Etwa zwei Millionen Euro plant die Gemeinde als Planungs- und Baukosten ein. Bereits seit 2017 wird das Thema diskutiert und so langsam werden die Pläne konkret.

4200 Quadratmeter für neue Feuerwache

Die Gemeinde bevorzugt den Neubau westlich der Sportanlage, auch ein Standort östlich davon wurde untersucht. Auf etwa 4200 Quadratmetern sollen die Fahrzeughalle, ein Sozialgebäude, Stellplätze und Außenflächen entstehen. Das war allerdings auch schon vor einem Jahr Stand der Dinge. Inzwischen ist ein Planer eingebunden. „Es hat etwa ein halbes Jahr gedauert, weil wir die Planungsleistung europaweit ausschreiben mussten“, sagt Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki (Die Grünen).

Regenwasserableitung muss geklärt werden

Somit ist der Standort gefunden und die benötigten Gebäude werden nach Normen für die Feuerwehr geplant. Eigentlich bremst jetzt nur noch die Frage, wie und wohin das Oberflächenwasser von dem Gebiet rund um die Sportanlage abgeleitet wird einen baldigen Baubeginn. Lange wollten die Kommunalpolitiker das Wasser in östliche Richtung abführen. In den Klützer Bach in westlicher Richtung fließt nämlich schon eine Menge Oberflächenwasser aus Klütz und aus Boltenhagens Ortsteil Wichmannsdorf. Inzwischen ist die Planung aber genau dort wieder angekommen. Es wird geplant, Regenwasserleitungen an Wichmannsdorf vorbei zum Klützer Bach zu verlegen.

Dritter Standort Der Neubau einer Feuerwache an der Sportanlage wird in Boltenhagen das dritte Gerätehaus der Brandschützer. Das älteste Gerätehaus steht noch am Dünenweg und soll bald in eine Station für junge Naturforscher umgebaut werden. 2003 war das Gerätehaus am Weidenstieg neu gebaut worden. 2015 musste es schon erweitert werden, weil nicht genug Platz für das Boot der Feuerwehr war.

2023 kommt die neue Drehleiter

„Dazu muss der Bauausschuss seine Beratungen abschließen. Da sind wir aber auf einem guten Weg“, sagt Wardecki. Inzwischen hat die Gemeinde auch nur noch begrenzt Zeit, den Neubau umzusetzen. „Wir haben für die Feuerwehr eine Drehleiter bestellt, die wir Ende 2023 erwarten“, sagt Wardecki. Unter anderem für die Drehleiter wird ein neues Gerätehaus der Feuerwehr benötigt. Außerdem sollen das Mehrzweckfahrzeug der First Responder-Einheit, ein Einsatzleitwagen, die Einsatzfahrzeuge LF 20 und HLF 10, ein Mehrzweckboot und zwei Schlauchanhänger untergebracht werden.

Das Gerätehaus der Feuerwehr am Weidenstig in Boltenhagen ist nicht mehr groß genug. Es wurde 2003 eingeweiht. Quelle: Behnk Malte

Platz bei vielen Wehren knapp

Das der Platz bei der Feuerwehr knapp wird, geht auch anderen Gemeinden in Nordwestmecklenburg ähnlich. So plant zum Beispiel auch Selmsdorf den Neubau einer Feuerwache, andere Gemeinden müssen ihre Gerätehäuser um- oder anbauen. Gründe dafür gibt es mehrere, wie Kreisbrandmeister Heinz Hinzmann erklärt. „In den vergangenen Jahren hat sich viel verändert. Die Feuerwehren sind in den Katastrophenschutz eingebunden und müssen dafür zum Teil zusätzlich Fahrzeuge unterstellen. Außerdem sind die meisten Einsatzfahrzeuge heute größer, als noch vor einigen Jahren“, sagt er. „Für diese neue Technik fehlt bei vielen der Platz.“ Hinzu kommt, dass einige Feuerwehren gestiegene Mitgliederzahlen haben und Jugendfeuerwehren gegründet wurden. Auch dadurch werden die Gerätehäuser zu klein.

Bis 2003 wurde das alte Gerätehaus am Dünenweg genutzt, wie das Archivbild von 2000 zeigt. Quelle: Sylvia Kartheuser

Unfallkasse macht Vorgaben

Zu den Plänen in Boltenhagen sagt Heinz Hinzmann: „Jetzt ist das Gerätehaus mitten im Ort. Es ist für die An- und Abfahrt der Einsatzkräfte nicht gut gelegen.“ Um die Sicherheit der Feuerwehrmänner und -frauen geht es auch der für die Feuerwehren zuständigen Unfallkasse. Sie macht Vorgaben für den Platz in der Fahrzeughalle, gibt aber auch vor wie viele Umkleide- und Waschräume es geben muss. Somit wird auch der Neubau der Feuerwache in Boltenhagen auf etwa 50 aktive Feuerwehrleute und 40 Mitglieder der Jugendfeuerwehr ausgerichtet.

Von Malte Behnk