Boltenhagen

Im Wonnemonat Mai beginnt normalerweise die Badesaison. Vor allem an der Ostsee werden dann viele Rettungsschwimmer benötigt, die für die Sicherheit der Badenden sorgen. Ins Ostseebad Boltenhagen kommen von Mai bis September Rettungsschwimmer der DLRG aus ganz Deutschland. Die Wachmannschaften, die jeweils aus 24 Personen bestehen, wechseln regelmäßig. Sie sichern im Ostseebad den etwa drei Kilometer langen Strand ab.

„Bereits im November 2020 wurden wir durch die Einsatzleitung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) aus Bad Nenndorf informiert, dass die Wachmannschaft mit 24 Damen und Herren für die Saison 2021 komplett ist und sich alle auf ihren Einsatz im Ostseebad Boltenhagen freuen“, erklärt Boltenhagens stellvertretende Kurdirektorin Katleen Herr.

Ihre Erfahrung aus den vergangenen Jahren ist, dass Rettungsschwimmer aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen-Anhalt, ja eigentlich aus der ganzen Bundesrepublik kommen. Es hätte sich unter ihnen herumgesprochen, dass es am Boltenhagener Strand besonders schön ist.

Neu sanierte Unterkünfte

Nach Aussage von Katleen Herr punktet das Ostseebad bei den Rettungsschwimmern außerdem damit, dass über viele Jahre die Wachmannschaft zusammengewachsen ist und es hier sehr familiär zugeht. Der Sommer wäre für viele „wie nach Hause“ kommen. „Natürlich punkten aber auch die neu sanierten Unterkünfte. Die Zimmer und sanitären Anlagen sind modern ausgestattet. Die Küche bietet mit Herd, Backofen, Kühl- und Gefrierschrank, Geschirrspüler und Waschmaschine allen Komfort und punktet mit Highspeed Internet“, so Herr weiter.

15. Mai beginnt die Badesaison

Mit Bewerbungen von Rettungsschwimmern ist Boltenhagen reichlich gesegnet. Doch wie werden mögliche Probleme infolge von Corona gelöst? „Derzeit gehen wir davon aus, trotz Corona pünktlich am 15. Mai in die Badesaison zu starten. Natürlich warten auch wir sehnsüchtig auf eine mögliche touristische Öffnung durch unsere Bundes- und Landesregierung. Ein Sommer ohne Gäste ist nicht denkbar. Alle Rettungsschwimmer werden durch die Bundesgeschäftsstelle über die aktuellen Bedingungen informiert“, erklärt die stellvertretende Kurdirektorin. Nach jetzigem Stand ist es so, dass die erste Wachmannschaft am 8. Mai die Unterkunft bezieht, um das komplette Material für die Saison zu prüfen und vorzubereiten.

Über 12 000 Stunden im Einsatz Die Zahlen der 2020 im Ostseebad Boltenhagen tätigen Rettungsschwimmer: Geleistete Stunden: 12366, Kindersuchen: 12, Erwachsenen- Elternsuchen: 10, Erste Hilfe leicht: 250, Erste Hilfe schwer: 4, Besondere Einsätze: zwei erfolgreiche Lebensrettungen, ein Sucheinsatz vor Turm 2, zwölf Personen von Booten/Luftmatratzen/Schwimmtieren gerettet, 27 Kleinschwimmmittel aus der Ostsee geborgen, 19 technische Hilfestellungen

Türme sind erst im Juni fertig

Die neuen DLRG-Türme an der Dünenpromenade werden bis zum Saisonstart nicht fertig sein. „Hier müssen wir uns noch bis Anfang Juni gedulden. Dennoch müssen die Rettungsschwimmer nicht unter einem Sonnenschirm Wache schieben, hier haben wir mit mobilen Stationen vorgesorgt“, so Katleen Herr.

Von Dirk Hoffmann