Rostock

Sarah Fleischer und Patrick Haninger haben nah am Wasser gebaut und damit einen echten Sommerhit gelandet, den Kevin (34) und Safia Kirschler (29) gerne auskosten. Der Deck Beach Club an der Steilküste zwischen Kühlungsborn und Heiligendamm ist genau nach ihrem Geschmack: Coole Cocktails, heiße Snacks und dazu einen Traumblick auf die azurblaue Ostsee – für das Paar aus Hamburg fühlt es sich fast an wie Urlaub in der Karibik. „Tolles Flair.“

Von der Wohlenberger Wiek bis zum Stettiner Haff: Die Strandbars Mecklenburg-Vorpommerns sind beliebte Sommer-Locations. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt acht Hotspots mit Me(e)hrwert vor.

Deck Beach Club

Kevin (34) und Safia Kirschler (29) aus Hamburg lassen sich auf der Terrasse des Deck Beach Clubs Cocktails schmecken Quelle: Frank Söllner

Die von Buchen umgebene Bar punktet nicht nur mit spektakulärem Meerblick, sondern auch mit einer abwechslungsreichen Speisekarte. Mediterrane Gerichte werden ebenso angeboten wie asiatisches Essen oder die klassische Currywurst. Highlight: Auf der Terrasse können Gäste beim Essen den Sonnenuntergang genießen. Wer die Füße lieber in feinen Sand steckt, mietet einen der Strandkörbe, die nur einen Steinwurf vom Wasser entfernt stehen. Abends verwandelt sich das Deck zur Feierlocation: Bei Beachpartys wird zu Clubsounds abgetanzt.

Kinderstrand 3; geöffnet täglich 10-22 Uhr (Küche 11-21 Uhr)

Sky Café

WIR HABEN GEÖFFNET! 🌴☀️ Genieße jetzt die letzten Sonnenstrahlen zusammen mit leckeren Cocktails bei uns – im Sky Café Schwerin! Posted by Sky Café - Dein Beachclub über Schwerin on Friday, August 28, 2020

Beachbars gibt’s nur am Strand? Das Sky Café beweist das Gegenteil: Im Herzen der Landeshauptstadt Schwerin bietet es Cocktails, Snacks und einen Sand-Strand samt Sonnenliegen und Palmen. Wer das auskosten möchte, muss hoch hinauf: Die Location befindet sich auf dem Dach eines Parkhauses. Wem der Traumblick über die Altstadt von Schwerin allein noch nicht reicht, der bekommt dazu Public Viewing serviert: Die Deutschland-Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 werden in der Rooftop-Bar gezeigt.

Arsenalstraße 22-28, geöffnet täglich 15-3 Uhr

Wir haben täglich für Euch ab 15 Uhr geöffnet. ☀️🌴🍸 #schwerindubistsoschön Posted by Sky Café - Dein Beachclub über Schwerin on Sunday, May 28, 2017

Ostsee Lounge

In der Beach Lounge an Boltenhagens Seebrücke wird jeden Sonntag ab 16 Uhr eine feurige Sohle auf sandiges Parkett gelegt: Die Salsa Freunde aus Lübeck laden zum Mittanzen. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Gleich links neben der Boltenhagener Seebrücke liegt die beliebte Ostsee Lounge. Bis Mitte September verwöhnt sie Urlauber, Strandspaziergänger und Einheimische mit Kaltgetränken und heißen Snacks. Wer in der prallen Sonne dahinschmilzt oder trotz Schietwetter am Strand speisen möchte, findet auf den überdachten Sitzplätze Unterschlupf. Angefuttertes Hüftgold können sich Genießer gleich wieder abtrainieren: Jeden Sonntag im Juli und August heizen Rasoul und seine Lübecker Salsagruppe ab 16 Uhr dem Publikum ein. Zugucker sind dabei ebenso erwünscht wie Mittänzer: Zu südamerikanischen Klängen bringen die Profis Strandbesuchern bei Open-Air-Workshops Bachata, Salsa und Merengue bei.

An der Seebrücke; geöffnet 11-22 Uhr

Schusters Strandbar

Ein Bett am Strand – me(e)hr geht nicht. Die Beachbetten in Schusters Strandbar sind heiß begehrt. Quelle: privat

Der Traum vom Bett mit Meerblick wird in Schusters Strandbar in Rostock-Warnemünde erfüllt. Die Beach-Betten des Clubs sind heiß begehrt. Nur einen Katzensprung entfernt von den Wahrzeichen des Ostseebads, dem Leuchtturm und dem Teepott, können Gäste beim Eisbecher, Torte oder Longdrink den Ausblick auf die Ostsee und die ein- und auslaufenden Schiffe genießen

Seepromenade 1; geöffnet täglich 12 bis 23 Uhr

Strandbar Müritz-West

Dieser Strandkorb ist nicht zu übersehen: Die Strandbar Müritz-West an der Seebrücke Graal-Müritz ist ein Korbmöbel im XL-Format. Hier können Durstige sich mit Fassbier, Cocktails oder alkoholfreien Erfrischungsgetränken abkühlen und dabei das Wellenrauschen genießen.

An der Seebrücke; geöffnet täglich ab 14 Uhr

Baracuda Beach

Von der Strandbar am Baracuda Beach aus lässt sich das Treiben auf dem Badesee beobachten. Quelle: Archiv

Den „schönsten Strand im Binnenland“ verspricht das Barracuda Beach seinen Gästen. Am Neustädter See in Neustadt-Glewe sollen Partygänger, Erholungsuchende und Sportler gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Von der überdachten Freiluft-Beach-Bar aus lässt sich bei Softeis, Burger oder „Sex on the Baracuda Beach“ ganz relaxt beobachten, was sich auf dem Badesee abspielt: Dort ziehen neben Schwimmern auch Paddler und Tretbootfahrer ihre Kreise. Wer Action an Land bevorzugt, powert sich beim Beach-Soccer oder Volleyball aus. An den Beach kommt allerdings nur, wer zahlt. Das Tagesticket kostet für Erwachsene 3, für Kinder 2 Euro.

Schäferkamp 4; geöffnet täglich 10-18 Uhr (mitunter auch länger)

Strandbar 28

Auch nach Sonnenuntergang ein Highlight am Strand: die Strandbar 28 in Binz Quelle: Jürgen Horn

Am Beach von Binz auf der Insel Rügen bekommen Gäste nicht nur Getränke und Speisen serviert, sondern auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Regelmäßig finden Veranstaltungen wie Live-Konzerte statt. Dazu gibt es eine malerische Kulisse: Wenn die Abendsonne den Himmel feuerrot färbt und eine leichte Windbriese Wellen an den Strand schwappen lässt, ist die „Happy Hour“ zum Ausklang des Tags am Meer perfekt.

Strandabgang 28; geöffnet täglich 9-22 Uhr

Surfbar 8Q

A day at the beach ❤️💋✨☀️🌊 Geheimtipp @surfbar8q in Zinnowitz am Sportstrand 🌊🏄🏼‍♀️🐬... heute mit einem wunderbaren ZDF... Posted by Franziska Knuppe on Tuesday, July 28, 2020

Wer in Zinnowitz auf der Insel Usedom urlaubt, sollte unbedingt die Surfbar 8Q entern. Die Betreiber haben einen alten Motorkutter zur Beachbar umgebaut und an der Ostsee stranden lassen. Hier spannen Beachboys und Badenixen aus und auch Surfer lassen sich gern blicken. Denn Nachbar der Strandbar ist die Surf-und Segelschule „Sail away Usedom“. In der Bootsbar heuern neben jenen, die heiß auf Drinks oder einen Imbiss sind, auch Musiker an, um Beachpartys zu bespielen.

Strandpromenade 991, geöffnet täglich 11-22 Uhr

Von Antje Bernstein