Sie könnten schon seit drei Jahren weg sein, die Ruinen des Grenzbataillon 4 in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz. So lange gibt es schon eine Abrissgenehmigung. Jetzt sind die Planungen für einen Hotelneubau so weit, dass ein Abriss ab Februar 2021 anvisiert wird. Wie die Ruinen einmal genutzt wurden – mit Bildergalerie.