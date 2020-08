Boltenhagen

Dirk Schiewer, Betreiber des Bistro Sommerlaune in Boltenhagen, macht das Quintett voll. Mit Nike Fuhrmann wird die fünfte Schauspielerin der SOKO Wismar in sein Lokal zum Fantalk kommen. In der Serie spielt sie Kriminalhauptkommissarin Karoline Joost.

Am Sonntag, 6. September, ist sie ab 17 Uhr zu Gast, wird von ihrer Arbeit als Schauspielerin und den speziellen Aufgaben als TV-Polizistin berichten und schließlich auch Autogramme geben.

Vier Ermittler waren schon zu Gast

Zuvor waren bereits die Schauspieler Mathias Junge, Katharina Blaschke, Udo Kroschwald und Dominic Boeer Dirk Schiewers Einladung gefolgt. Damit sind fast alle Schauspieler der SOKO Wismar in Boltenhagen aufgetreten. Karten für diesen fünften SOKO Wismar-Fantalk gibt es ab sofort für 19 Euro im Bistro Sommerlaune an der Ostseeallee 54.

Traumschiff-Talk wird verschoben

Der ausverkaufte dritte Traumschiff-Fantalk mit Manon Straché muss aufgrund einer Filmproduktion des MDR vom 4. Oktober auf den 29. November verlegt werden. Karten behalten aber ihre Gültigkeit. Für den Fantalk mit Fussballreporter-Legende Jörg Wontorra am 11. Oktober gibt es leider keine Karten mehr.

Von Malte Behnk