Schauspieler Marc Zabinski verbringt den Sommer in Boltenhagen – obwohl das Piraten-Theater in Grevesmühlen in dieser Saison nicht öffnet. Wie es ihm und seiner Verlobten Anouschka Renzi, die in diesem Jahr auch bei den Piraten mitspielen sollte, zurzeit geht, erzählt er im Gespräch mit der OZ.