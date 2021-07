Boltenhagen: Schauspielerin Sidsel Hindhede im Soko Wismar-Fantalk

Boltenhagen

Wenn nicht wieder ein Lockdown oder Ähnliches dazwischen kommt, will Wirt Dirk Schiewer am 26. September Schauspielerin Sidsel Hindhede zum Talkabend in seinem Bistro „Sommerlaune“ im Ostseebad Boltenhagen empfangen. Die Dänin fehlt ihm noch in seiner „Sammlung“ der Soko Wismar-Darsteller. Mit Udo Kroschwald, Nike Fuhrmann, Katharina Blaschke, Dominic Boeer, Mathias Junge waren schon alle Kollegen von Sidsel Hindhede aus der aktuellen Soko Wismar-Besetzung zum Fantalk in Boltenhagen.

Fast das komplette Team der Soko Wismar war schon im Bistro Sommerleune, unter anderem Mathias Junge (li.), Nike Fuhrmann mit Dirk Schiewer (Mitte) und Katharina Blaschke (re.). Quelle: Michael Prochnow/Malte Behnk

Rolle der Austauschpolizistin Stine Bergendal

Die 28-Jährige spielt in der TV-Serie seit 2018 Stine Bergendal, eine dänische Austauschpolizistin. Für die junge Schauspielerin ist es ihre erste Fernsehrolle und die Hansestadt Wismar, in der sie regelmäßig mit ihren Kollegen dreht, erinnert sie an ihre Heimat in Dänemark.

Vorverkauf hat jetzt begonnen

Im Fantalk im Bistro „Sommerlaune“, der am 26. September um 17 Uhr beginnt, wird sie mit Dirk Schiewer und den Gästen über ihre Arbeit in der Krimiserie, aber bestimmt auch über ein paar private Themen sprechen und im Anschluss an den talk auch Autogramme schreiben. Karten für den Abend gibt es ab jetzt im Vorverkauf direkt im Bistro in Boltenhagen an der Ostseeallee. Die Tickets kosten 25 Euro pro Person. Informationen zu anderen Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite www.sommerlaune-boltenhagen.de oder unter der Telefonnummer 038825/373190.

Von Malte Behnk