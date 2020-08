Boltenhagen

Vor einer Woche suchte ein Großaufgebot von Rettern in der Ostsee vor Boltenhagen nach einem Schwimmer, den Zeugen gesehen hatten, als er bei der Seebrücke offenbar in einem Wellental verschwand. Bis heute gibt es keine Spur von der Person.

Etwa vier Stunden waren die Rettungsschwimmer der DLRG, die freiwilligen Feuerwehren Boltenhagen und Klütz, Wasserschutzpolizei, Polizei, die Seenotretter der DGzRS, ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber, Einsatztaucher sowie Rettungsdienste im Einsatz und suchten nach dem vermissten Schwimmer – ergebnislos.

Offene Frage bleibt

Wie bei vielen Urlaubern und Einheimischen, die den Einsatz beobachten konnten, gibt es auch bei Teilen der Rettungskräfte die Frage, was ist aus diesem Schwimmer geworden, der von zwei unabhängigen Zeugen gesehen worden sein soll? Für Sven Schmitz, Wachführer der DLRG-Rettungsschwimmer in Boltenhagen sind viele Szenarien möglich.

„Es kann durchaus sein, dass jemand in der Nähe der Seebrücke geschwommen und irgendwo unbeobachtet wieder an Land gegangen ist und es keinen Unfall gab“, sagt Schmitz, der in Krefeld als Rettungsassistent arbeitet. „Es kann auch sein, dass die Zeugen etwas gesehen haben, das wie ein Mensch aussah.“ Ebenso bestehe auch noch die traurige Möglichkeit, dass ein Mensch ertrunken ist, die vielen Retter ihn aber auch in vier Stunden Einsatz nicht finden konnten. Unterströmungen könnten einen versunkenen Körper dann auch ins Meer getrieben haben.

Mehrere Einheiten der Polizei, der DLRG und der Feuerwehr suchten am Dienstag nach einem vermissten Schwimmer nahe der Seebrücke von Boltenhagen. Quelle: Michael Prochnow

Mit Menschenkette im Spülsaum gesucht

Dabei waren die Rettungsschwimmer das Flachwasser mit Menschenketten sorgfältig abgelaufen und es wurde zusätzlich von Drohnen, Hubschraubern und Booten aus gesucht – vergeblich. „In der Menschenkette im Spülsaum wurde wegen des aufgewühlten Sandes und des Seegras eher auf Fühlen und Tasten gesetzt“, erklärt Sven Schmitz. Hand in Hand waren die Rettungsschwimmer den Uferbereich abgegangen. „Die Boote, Hubschrauber und Drohnen haben auf Sicht gesucht.“ Doch auch das brachte an dem zwei Kilometer langen Küstenabschnitt kein Ergebnis.

Mehrere Einheiten der Polizei, der DLRG und der Feuerwehr suchten am Dienstag, 11. August, nach einem nahe der Seebrücke von Boltenhagen vermissten Schwimmer. Quelle: Michael Prochnow

„Badegäste müssen sich aber keine Sorgen machen“, sagt der Wachführer der DLRG. Sollte jemand ertrunken sein, würde der Körper vermutlich mit der Hauptströmung getrieben, die von West nach Ost verläuft. „Daher schaut sich die Wasserschutzpolizei, wenn sie hier auf Streifenfahrt ist, vor allem das Ufer im Naturschutzgebiet im Osten, aber auch vor der Steilküste bei Redewisch genauer an“, so Schmitz.

Bislang keine Vermisstenmeldung

Bislang liegt laut Polizei und Wasserschutzpolizei zu dem Einsatz vom vergangenen Dienstag aber keine Vermisstenmeldung vor, die auf einen tragischen Unfall hindeuten könnte. „Ein Urlauber würde vielleicht in seinem Hotel oder der Pension vermisst“, sagt Sven Schmitz. „Auch wenn jemand länger als der Urlaub dauert bei der Arbeit fehlt, würde eine Vermisstenmeldung auftauchen“, ist er sicher.

Sven Schmitz, Wachführer der DLRG-Rettungsschwimmer in Boltenhagen. Quelle: Malte Behnk

Aus Schmitz’ Erfahrung war die Suchaktion vom 11. August einer der größten Einsätze der DLRG in den vergangenen Jahren. „Die Zusammenarbeit mit allen unterschiedlichen Kräften hat sehr gut funktioniert“, sagt er.

Eine große Suchaktion mit DLRG und Feuerwehren hatte es bereits am 1. August in der Wohlenberger Wiek gegeben. Dort war ein vierjähriges Kind vermisst gemeldet worden, das aber nach eineinhalbstündiger Suche wohlbehalten am Strand gefunden wurde.

Zweimal Leben gerettet

„Wir haben auch schon zweimal Leben hier am Strand in Boltenhagen gerettet“, berichtet Sven Schmitz von Einsätzen der Rettungsschwimmer. In einem Fall hatten Angehörige eines Mannes beobachtet, dass er im Wasser gesundheitliche Probleme bekam. „Sie haben ihm direkt aus dem Wasser geholfen, zeitgleich haben es Rettungsschwimmer beobachtet und sich auf den Weg gemacht und es waren Ärzte als Strandbesucher vor Ort“, beschreibt Schmitz die fast ideale Situation. „Die Wiederbelebung war dann schnell erfolgreich.“

Die Baderegeln der DLRG Gehe nur zum Baden, wenn du dich wohl fühlst. Kühle dich ab und dusche, bevor du ins Wasser gehst. Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser. Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch ins Wasser. Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen. Überschätze dich und deine Kraft nicht. Bade nicht dort, wo Schiffe und Boote fahren. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf. Halte das Wasser und seine Umgebung sauber, wirf Abfälle in den Mülleimer. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir keine Sicherheit im Wasser. Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist.

Auch eine allergische Reaktion eines Badegastes war zunächst lebensbedrohlich, als die Rettungsschwimmer hinzukamen. Auch in dem Fall konnten sie schnell helfen und den Patienten an hinzugerufene Rettungskräfte übergeben. Bis zu 25 DLRG-Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland kümmern sich während der Hauptsaison um die Sicherheit und Gesundheit der Badegäste in Boltenhagen.

