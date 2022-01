Boltenhagen

Das Jahr 2021 war für die Marina „Yachtwelt Weiße Wiek“ in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz ein gutes Jahr, auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie vieles anders lief als erwartet. „Wegen der Einreisebeschränkungen sind wir doch deutlich später in die Saison gestartet“, sagt Heino Abrams, Leiter der Marina. So war es auch schon 2020. Doch die Segler hatten nur auf den Startschuss gewartet und kamen, sobald die Landesgrenzen wieder offen waren.

Bootsbesitzer haben kräftig investiert

„Die Bootsbesitzer haben kräftig in ihre Schiffe investiert“, sagt Abrams. Davon hat auch die Werft der Martina deutlich profitiert. Die Bootsbauer dort sind handwerkliche Multitalente. Sie reparieren oder erneuern Elektrik für die gesamte Bordtechnik, für die Navigation und für die Unterhaltung der Bootsbesitzer. Selbstverständlich arbeiten sie auch an den Motoren, auf die auch Segelboote angewiesen sind. Genauso kennen sie sich mit den unterschiedlichen Materialien aus, aus denen die Bootsrümpfe hergestellt werden. So bearbeiten sie nicht nur Kunststoff und Metall, sondern kennen sich ebenso mit der Verarbeitung von Holz für den Wassersport aus. Die Aufträge für Reparaturen, Service und Umbauten sind noch einmal gestiegen.

Boote sind bis zu drei Meter länger

„Und auch der Markt für gebrauchte Boote ist wie leer gefegt“, sagt Abrams. Er hat in der vergangenen Saison beobachtet, dass viele Bootseigner sich ein größeres Motor- oder Segelboot zugelegt haben. „Man konnte nicht so viel reisen und die Leute haben auch mit der ganzen Familie mehr Zeit auf dem Boot verbracht. Wer sich etwas ganz neu oder gebraucht neu gekauft hat, da ist das Boot um einen bis drei Meter länger“, sagt Heino Abrams. „Zehn bis 14 Meter Länge sind jetzt der Durchschnitt.“ Auf so einem Segelboot ist dann auch genug Platz für eine vierköpfige Familie.

Panorama der Marina an der Weißen Wiek in Boltenhagen Sommer 2019 Quelle: Malte Behnk

Warteliste für Dauerliegeplätze wächst

Das ist kein Problem für die Marina, deren Liegeplätze mindestens zehn Meter lang sind. Bis zu einer Länge von 60 Metern und einem Tiefgang von 4,30 Metern können Segel- oder Motorboote anlegen. Allerdings ist kaum noch einer der 350 Liegeplätze verfügbar. Ein paar Plätzchen für Wandersegler findet sich immer, aber eigentlich ist die Marina in Tarnewitz ausgebucht. „Wir haben eine Warteliste von etwa 80 Schiffen und das ist an der gesamten Ostseeküste kaum anders“, sagt Heino Abrams. Die Häfen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind bei Wassersportlern so beliebt wie lange nicht.

Mehr Zeit auf dem Boot verbracht

„Viele der Eigner waren auch viel öfter hier als vor der Pandemie“, sagt Heino Abrams. Ähnlich wie Laubenbesitzer mit ihrem Garten hätten die Bootsbesitzer jede Möglichkeit genutzt, um ans oder aufs Wasser zu kommen. „Wir hatten hier eine sehr gute Stimmung im Hafen“, sagt Abrams. „Die Leute haben die Zeit am Boot irgendwie intensiver erlebt.“ Auch das Bistro „Windstärke 10“ der Marina läuft gut. Spaziergänger wie Bootseigner schätzen das Angebot frischer Kuchen und kleiner Snacks.

Das bietet die Marina in Boltenhagen Die Marina „Yachtwelt Weiße Wiek“ wurde 2008 eröffnet und möchte den Wassersportlern einen Rundumservice bieten. An Schwimmstegen stehen 350 Liegeplätze zur Verfügung. Boote bis 60 Meter Länge und 4,30 Meter Tiefgang können hier anlegen. In der eigenen Werft können Boote fachkundig ausgestattet und repariert werden. Die „Yachtwelt Weiße Wiek“ ist wie der Bootshafen Kühlungsborn Mitglied im Marina-Verbund Ostsee mit etwa 20 Mitgliedshäfen in vier Ländern. Infos und Kontakt: Yachtwelt Weiße Wiek, Zum Hafen 3, 23946 Ostseebad Boltenhagen, Telefon: 0388 25 / 26 390, E-Mail: info@yachtwelt.de, Internet: www.yachtwelt.de

Zur Marina in Boltenhagen gehört auch die Hafenmeisterei mit dem Bistro „Windstärke 10“. Quelle: Malte Behnk

Einwassern soll im März beginnen

Im Moment ist die Marina leer. Die Motor- und Segelboote sind im Winterlager, das aus zwei Hallen und den Flächen drum herum besteht. „Wir könnten gut eine dritte Halle brauchen, aber das wäre ein großer Aufwand, eine zu bauen“, sagt Abrams. Fast jeder Quadratmeter auf dem Winterlagergelände ist ausgenutzt. In den Hallen stehen die Boote nur mit wenigen Zentimetern Abstand. Das bestimmt auch die Reihenfolge, in der sie wieder ins Wasser kommen. „Im März wollen wir mit dem Einwassern anfangen, wenn das Wetter mitspielt und nicht wieder etwas wegen Corona dazwischenkommt“, hofft Heino Abrams. Dann werden die Boote eins nach dem anderen mit schweren Maschinen ins Hafenbecken gelassen, in dem sich dann wieder ein Wald aus Segelmasten bildet.

Von Malte Behnk