Der Friseursalon „Ostseehair“ von Manuela Koch in Boltenhagen besteht seit 20 Jahren. Die allererste Kundin kommt bis heute, um sich frisieren zu lassen. Das Spezialgebiet sind Haarverlängerungen.

Seit 20 Jahren betreibt Manuela Koch einen Friseursalon in Boltenhagen. Der Name hat sich häufiger geändert. Der Salon Ostseehair grenzt direkt an Rocco Starks Boutique Atelier 12. Quelle: privat