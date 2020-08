Boltenhagen: Seit 20 Jahren schneidet und verlängert Manuela Koch Haare

Boltenhagen

Genau vor 20 Jahren, am 1. September 2000, hat Manuela Koch in Boltenhagen ihren Friseursalon eröffnet. Erst im Februar ist die Friseurin mit ihrem Team und dem Salon Ostseehair umgezogen. Seitdem arbeiten sie direkt angrenzend an die Boutique Atelier 12 von Rocco Stark.

Allererste Kundin kommt bis heute

„Wir haben viele Stammkunden“, sagt Manuela Koch. „Unsere allererste Kundin kommt bis heute noch“, freut sie sich. Außerdem nutzen viele Urlauber den Service von Ostseehair. Das seien vor allem Gäste aus Ferienwohnungen, die regelmäßig ins Ostseebad kommen.

Anzeige

Name mehrfach geändert

Dass sich in den 20 Jahren der Name des Friseursalons immer wieder einmal geändert hat, stört die Stammkunden dabei nicht. „Ich habe lange nach dem passenden Namen gesucht“, sagt Manuela Koch. „Wir hießen schon ‚Der Friseur’, ‚Friseur und Nageldesign‘ und ‚Krehaartivstudio‘. Den Namen ‚Ostseehair‘ gibt es seit fünf Jahren. Das passt jetzt“, sagt sie.

Weitere OZ+ Artikel

Spezialgebiet Haarverlängerung

Spezialisiert sind Manuela Koch und ihre drei Mitarbeiterinnen, die sie zum Teil selbst ausgebildet hat, auf Haarverlängerungen. „Deswegen kommt auch ein großer Teil unserer Kundinnen nicht direkt aus Boltenhagen, sondern auch aus der weiteren Umgebung“, sagt Manuela Koch. Im September bietet sie auch einen Rabatt auf die Haarverlängerungen an. „Wir machen jeden Monat eine spezielle Aktion“, sagt die Salonbetreiberin, die froh ist, nach der Corona-Zwangspause seit Anfang Mai wieder öffnen zu können.

Einschränkungen durch Corona

Allerdings gibt es immer noch Einschränkungen. „Wir arbeiten jetzt grundsätzlich nur mit Anmeldung, weil die Zahl der Personen im Salon begrenzt ist“, sagt Manuela Koch. Die Tische für Arbeiten an Fingernägeln können nicht alle gleichzeitig genutzt werden und selbstverständlich werden Mund-Nasen-Bedeckungen getragen. „Dadurch fällt die Verständigung manchmal schwer“, so Koch. Allerdings hat der Salon jetzt auch montags geöffnet, damit zumindest annähernd so viele Kunden empfangen werden können, wie vor der Corona-Pandemie.

Kooperation mit Rocco Stark funktioniert

Die Kooperation mit Rocco Starks Atelier 12 funktioniert bislang gut. „Einige Kundinnen sind beim Stöbern in der Boutique auf uns aufmerksam geworden und kommen jetzt zu uns“, sagt Manuela Koch.

Von Malte Behnk