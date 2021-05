Boltenhagen

Das Ostseebad Boltenhagen grüßt seine Gäste. „Endlich seid ihr wieder da“, steht auf einem großen Spruchband nahe dem Ortseingang. Endlich wieder da ist an diesem 29. Mai 2021 auch ein Paar aus Schwaan (Landkreis Rostock). Allgard und Klaus Krämer haben Warnemünde vor der eigenen Haustür, aber sie fahren mindestens ebenso gerne nach Boltenhagen. Warum? „Es ist hier wunderschön“, antwortet die schick gekleidete Dame. Dann schwärmt sie von der Seebrücke und den Läden. Heute wollen sich die beiden auch die neue Dünenpromenade ansehen.

Etwas ist für das Paar aus Schwaan jedoch anders in diesen Zeiten der Pandemie. Es hat kein Hotelzimmer gebucht. Diesmal macht es nur einen Tagesausflug nach Boltenhagen.

Öffnungsbeschluss der Landesregierung kam zu kurzfristig

Allgard Krämer berichtet: „Sonst sind wir jedes Jahr im Hotel Großherzog von Mecklenburg.“ Die Unterkunft und die Lage seien toll. Das mit dem Hotelzimmer hat diesmal leider nicht geklappt. Der Öffnungsbeschluss der Schweriner Landesregierung für den Tourismus kam zu kurzfristig.

Der Betreiber des noblen Hotels in Boltenhagen informiert seine Gäste: „Am 27. Mai wurde nun endlich die lang ersehnte Lockerung des Beherbergungsverbots für Privatreisende in Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegeben.“ Vom 4. Juni an dürfen auch Übernachtungsgäste aus anderen Bundesländern wieder Ferien in MV machen. Bei der Anreise muss ein negativer Corona-Schnelltest vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist. Er muss nach 72 Stunden aktualisiert werden, erläutert das Hotel.

Im Festsaal gibt’s den Coronatest für die Überkunft

Wer noch kein zertifiziertes Testergebnis hat, kann es sich im Festsaal neben der Grundschule, Klützer Straße 11, holen. Hier lädt die Apotheke Boltenhagen in ein Testzentrum ein. Geöffnet ist es montags bis sonnabends von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. „Es geht langsam los, dass auch Nicht-Einheimische kommen“, berichtet Michael Herrmann. Seine Frau Simone betreibt das Testzentrum. Dessen Mitarbeiterin Marion Usedom erzählt in der Mittagspause: „Es war heute Morgen ganz gut besucht.“

Wer einen Antigen-Schnelltest über einen Nasen- oder Rachenabstrich möchte, kann einfach vorbeikommen. Besser ist aber, sich anzumelden. Möglich ist das im Internet unter www.testzentrum-boltenhagen.de. Für Anfragen ist das Testzentrum unter der Telefonnummer 0151/50349764 und per E-Mail unter schnelltest@apotheke-boltenhagen.de zu erreichen. Der Test ist einmal pro Woche kostenlos. Für jeden weiteren Test in der Woche sind 29 Euro zu zahlen.

Auf der Seebrücke in Boltenhagen ist noch viel Platz für Urlauber. Quelle: Jürgen Lenz

An diesem 29. Mai gehen auch Urlauber aus Süddeutschland und Brandenburg in den Festsaal, um sich von geschultem Person untersuchen zu lassen. Die meisten, die an diesem Tag durch Boltenhagen schlender, sind jedoch aus Mecklenburg-Vorpommern. Das zeigt ein Blick auf die Kennzeichen der Autos, die auf den Parkplätzen stehen: Wismar, Schwerin, Güstrow, Rostock, Bad Doberan, Ludwigslust, Hagenow.

Noch viel Platz auf Großparkplatz

Noch ist sehr viel Platz auf Großparkplatz nahe dem Kurhaus in Boltenhagen. Das Ostseebad startet recht ruhig in die Zeit nach dem Öffnungsbeschluss. Die Entscheidung der Landesregierung kam für viele Gastgeber zu überraschend. Sie brauchen wegen des Personals und der nötigen Ware etwas Vorlaufzeit.

Sandy Johann weiß die Ruhe in Boltenhagen durchaus zu schätzen. Die 43-Jährige aus Bad Elster im Vogtland ist seit drei Wochen im Ostseebad. „Wir sind zur Mutter-Kind-Kur“, erläutert sie, während Tochter Jule (10) und Sohn Leo (6) wenige Meter entfernt am Strand spielen.

In einem Testzentrum in Boltenhagen arbeiten (v. l.): Marion Usedom (61), Michael Bohmann (64) und Marie Hübler (19). Quelle: Jürgen Lenz

Die drei Sachsen sind seit Anfang Mai in Boltenhagen. Für sie ist es das erste Mal. Sandy Johanns Eltern waren schon vor 46 Jahren in dem beschaulichen Ort an der Ostsee. Die Tochter verrät den Grund: „Sie haben ihre Flitterwochen hier verbracht.“

Mutter-Kind-Kur kein Problem

Am Dienstag fahren Sandy, Jule und Leo wieder Richtung Heimat. Die Mutter sagt: „Es ist zurzeit sehr ruhig hier aufgrund der Corona-Situation. Für uns war es sehr entspannend.“ Der Mutter und ihren Kindern gefällt Boltenhagen. Sie lobt: „Der Strand ist sehr groß und es gibt schöne Fahrradwege.“ Die drei Sachsen waren hier gerne mit dem Rad unterwegs. Im Ostseebad zu übernachten, war für sie auch in Corona-Zeiten kein Problem. Für medizinisch begründete Aufenthalte gelten andere Regeln als für touristische. Gegen sie spricht nichts.

Noch sind die meisten Strandkörbe in Boltenhagen leer und in den Gaststätten ist noch nicht viel los. Einige sind geschlossen. Vor dem Eingang des Hotels John Brinckman flattert ein weiß-rotes Absperrband im Wind.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bald wird es in Boltenhagen anders zugehen. Die Kontaktbeschränkungen werden in den kommenden Wochen weiter gelockert. Immer wieder Urlaubssuchende rufen an, um eine Unterkunft zu buchen. Das Ostseebad in Nordwestmecklenburg ist gut vorbereitet für die unbeschwerte Zeit. Sandy, Jule und Leo Johann hat es in Boltenhagen so gut gefallen, dass sie bei Gelegenheit gerne wiederkommen.

Von Jürgen Lenz