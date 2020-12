Kostenlos bis 16:51 Uhr So still war es am ersten Lockdown-Tag im Ostseebad Boltenhagen

Selbst für einen Mittwoch sind im Ostseebad Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) am ersten Tag des Winter-Lockdown sehr wenig Menschen unterwegs. Geschäfte, Hotels und Restaurants sind geschlossen, kaum Autos sind unterwegs. Eindrücke zeigen wir in der Bildergalerie.