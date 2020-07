Boltenhagen

Es war eigentlich nur ein fixe Idee, die von Urlaubern aus Sachsen-Anhalt und Tennisspielern aus Boltenhagen geboren wurde: Tennis am Strand. Inzwischen wird der Boltenhagener Beach Tennis Cup in diesem Jahr zum 17. Mal ausgetragen.

Turnier findet trotz Corona statt

Lange hatten die Organisatoren Mirko Klein und Ulf Glander vom SC Boltenhagen gebangt, ob das Turnier trotz der Corona-Pandemie stattfinden kann. Erst Ende Juni gab es von den zuständigen Behörden die Genehmigung: Vom 24. bis 26. Juli fliegen die Bälle über den Strand an der Seebrücke.

Abstandsregeln für Zuschauer

Sitzplätze werden für Zuschauer nicht aufgebaut. Wer die Spiele verfolgen möchte ist aber aufgefordert, sich eigenständig an die geltenden Regeln und Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung einer Corona-Ausbreitung zu halten. Das bedeutet, das Publikum muss vor allem die Abstandsregeln einhalten. Alle Spieler werden zudem von den Veranstaltern registriert.

Weitere OZ+ Artikel

Schnelle Ballwechsel und „Becker-Hecht“

Beach-Tennis ist mehr als nur Tennis im Sand. Schnelle Ballwechsel in der Luft, der „Becker-Hecht“ im Sand und nackte Füße statt weißer Tennissocken: Beim Beach-Tennis geht es mit Athletik und Spaß um Punkte.

Sportler aus ganz Deutschland kommen nach Boltenhagen, um Beach-Tennis zu spielen. Quelle: SC Boltenhagen

Spiele im Doppel oder Mixed

Mit speziellen Beach-Tennis-Schlägern, sogenannten „Paddles“, und druckreduzierten Bällen zeigen die Spieler sportlich anspruchsvolle Leistungen. Eine gute Reaktion und viel Ballgefühl zeichnen die Spieler aus, die bei Turnieren fast ausschließlich im Doppel oder Mixed antreten.

Fast hundert Teilnehmer

Das Turnier in Boltenhagen zählt zu den fünf größten Beach-Tennis-Event in Deutschland. Bei flotter Musik liefern sich die Akteure in bunten Trikots im Sand rasante Ballwechsel. Im vergangenen Jahr nahmen 98 Sportler teil, auch die Elite des deutschen Beach Tennis Sports ist der Einladung gefolgt.

Wertung für Weltrangliste

Trotz der kurzen Organisationszeit sind es in diesem Jahr immer noch etwa 60 Teilnehmer, die in Boltenhagen antreten. Erstmals wird das Turnier dort als IFBT International Open 2 mit Weltranglisten-Wertung gespielt. Davon sollten sich Neulinge aber nicht abschrecken lassen, denn der Spaß steht im Vordergrund. Erfolgreiche Sportler, die in Boltenhagen antreten, sind Thomas Oberwalder, Daniela Gayck, Tina Hübner, Luisa Voigt, Jens Stark und Jan Ramthun.

Spiele auf neun Feldern

Ob Freizeitsportler, Urlauber, Gäste oder aktiver Spieler jeder ist herzlich willkommen diese Trendsportart auszuprobieren, sie erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Gespielt wird auf neun Feldern direkt an der Seebrücke im Ostseebad Boltenhagen. Die Gewinner erwarten ein Preisgeld, Pokale, Urkunden und Gutscheine im Gesamtwert von über 1000 Euro.

Der Spaß steht im Vordergrund. Die Veranstaltung ist ideal zum Austesten der noch jungen Sportart geeignet. Weitere Informationen unter www.sc-boltenhagen.de.

Von Malte Behnk