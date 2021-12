Boltenhagen

Hat das Ostseebad Boltenhagen seinen nächsten Skandal? Nach dem Rauswurf von Ex-Kurdirektorin Claudi Hörl im vergangenen Jahr, die am Ende über die Fehlplanungen beim Bau der umstrittenen Dünenpromenade stolperte, gerät nun der Hoffnungsträger der Einwohner, Bürgermeister Raphael Wardecki, ins Visier der Kommunalaufsicht.

Der Grund: Die Staatsanwaltschaft Detmold hat gegen den Grünen-Politiker ermittelt, es geht dabei um Vorwürfe in Zusammenhang mit seinem Bestattungsunternehmen. Von Störung der Totenruhe ist unter anderem die Rede. Wardecki selbst beteuert, dass an den Vorwürfen gegen ihn nichts dran sei.

Gemeindevertreter fordern Aufklärung

Doch daran zweifeln einige Gemeindevertreter. Der Aufforderung, die Ermittlungsakten innerhalb der Gemeindevertretung öffentlich zu machen, ist Raphael Wardecki nicht nachgekommen. Der Grund: Er befürchtet eine öffentliche Schlammschlacht, denn immer wieder sickern interne und nicht öffentliche Informationen aus dem Gremium nach außen. Gleiches könnte, so Wardecki, auch mit den Informationen aus dem laufenden Verfahren geschehen. Das verkündete er im nicht öffentlichen Teil einer Gemeindevertretersitzung im Sommer.

Weil sich die Mehrheit der Gemeindevertreter damit jedoch nicht zufriedengeben wollte, schrieb der stellvertretende Bürgermeister Christian Schmiedeberg (CDU) zusammen mit der zweiten Stellvertreterin Beatrix Bräunig (SPD) im Oktober die Staatsanwaltschaft in Detmold an und verlangte als dienstvorgesetzte Stelle des ehrenamtlichen Gemeindeoberhauptes Auskunft. Und hier beginnt die eigentliche Geschichte.

Brief der Staatsanwaltschaft Detmold im Amt Klützer Winkel

Denn nach OZ-Informationen ist die Staatsanwaltschaft in Detmold der Bitte längst nachgekommen. Nur bei Christian Schmiedeberg und Beatrix Bräunig ist der Brief, der an den stellvertretenden Bürgermeister adressiert und wie üblich im Amt Klützer Winkel gelandet war, nie angekommen. Bis heute kennen der CDU-Politiker, die SPD-Vertreterin sowie die übrigen Gemeindevertreter den Inhalt nicht. Den kennt nur eine Handvoll Personen. Unter anderem Yann-Christoph Collin, Jurist und Leiter der Kommunalaufsicht des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Warum jemand im Amt Klützer Winkel den Brief statt nach Boltenhagen in die Malzfabrik nach Grevesmühlen geleitet hat, ist nicht klar. Fakt ist, dass er sich dort befindet. Warum öffnet jemand die Post an den stellvertretenden Bürgermeister? Dafür hat Collin eine einfache Erklärung: Der Brief sei nicht an eine Person, sondern an eine Funktion adressiert. Und der stellvertretende Bürgermeister sei in diesem Fall nicht zuständig. Alles sei rechtens.

Wer hat den Brief geöffnet?

Christian Schmiedeberg, stellv. Bürgermeister von Boltenhagen: „Was ich nicht verstehe, ist, warum Briefe im Amt Klützer Winkel geöffnet werden, die an mich gerichtet sind.“ Quelle: Lilienthal Dietmar

Für Christian Schmiedeberg (CDU), den stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, ist das nicht nachvollziehbar. Und rechtens sei es auch nicht, eindeutig adressierte Briefe nicht weiterzuleiten. Das würde auch der Anwalt der Gemeinde so sehen. „Die Gemeinde ist Dienstvorgesetzte des Bürgermeisters, uns geht es darum, Auskunft zu bekommen, was gegebenenfalls gegen den Bürgermeister vorliegt.“ Denn seit Monate kochen die Gerüchte im Ostseebad über. Dass die Staatsanwaltschaft gegen Raphael Wardecki ermittelt, ist ein offenen Geheimnis im Ort. „Und weil er auf unsere Nachfrage zu den Ermittlungen erklärt habe, da sei nichts dran, und sich weigerte, die Unterlagen zu zeigen, hat die Gemeindevertretung beschlossen, bei der Staatsanwaltschaft nachzufragen.“ Dass der Brief nicht bei der Gemeinde beziehungsweise den stellvertretenden Bürgermeistern, sondern stattdessen in der Kommunalaufsicht landete, habe er nur durch Zufall erfahren.

„Dass die Kommunalaufsicht sich um den Fall kümmert, das ist auch völlig in Ordnung“, sagt Christian Schmiedeberg. „Was ich nicht verstehe, ist, warum Briefe im Amt Klützer Winkel geöffnet werden, die an mich gerichtet sind.“ Und bis heute habe niemand die Gemeinde informiert, was Inhalt dieses Briefes sei. Den Vorwurf, dass interne Informationen nach außen getragen würden, weist er zurück. „Wir wären damit vertraulich umgegangen.“

Bürgermeister wirft den Gemeindevertretern Vertrauensbruch vor

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki: „Die Gemeindevertreter haben mein Vertrauen missbraucht.“ Quelle: Ove Arscholl

Genau das bezweifelt Raphael Wardecki. „Als ich im Hauptausschuss zu dem Thema Stellung bezogen hatte, hat sofort jemand das an die Presse getragen. Das Vertrauen, das ich der Gemeindevertretung entgegengebracht habe, das wurde enttäuscht.“ Deshalb habe er sich entschieden, dazu keine Auskunft mehr zu geben. Nur so viel: „Es gab eine Verhandlung, die mit einem Freispruch für mich endete. Ich gehe davon aus, dass es eine Berufung geben wird. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen.“

Dass der Brief der Staatsanwaltschaft an die stellvertretenden Bürgermeister im Amt geöffnet und dann in die Kreisverwaltung weitergeleitet worden sei, das sei aus seiner Sicht durchaus nachvollziehbar. „Meine Post wird dort auch geöffnet, außer wenn dort ausdrücklich steht, dass die Post persönlich an mich adressiert ist.“

Die Zuständigkeit der Gemeindevertretung sieht er in diesem Fall auch etwas anders. „Die Gemeinde kann darüber abstimmen, wann ich Urlaub habe, aber mehr auch nicht.“ Wie die Kommunalaufsicht mit den Informationen der Ermittlungsbehörde umgehen wird, ist derzeit noch unklar. „Ich weiß jedenfalls nichts darüber, ob es ein Disziplinarverfahren gibt oder nicht.“ Einen Grund dafür, so Raphael Wardecki, wüsste er auch nicht.

Von Michael Prochnow