Boltenhagen

Die Felder im Klützer Winkel sind abgeerntet, da zieht es manche Wildtiere wieder in die Nähe der Menschen. In Boltenhagen rücken Wildschweine verstärkt in den Ort vor und wühlen in Rasenflächen an den Straßen. Beliebt bei den Schwarzkitteln sind auch gepflegte Gärten, in denen sie nach Käfern und anderen Kleintieren wühlen. Die Spuren sind bis an viele Grundstückszäune sichtbar.

Garten vor einem Jahr durchwühlt

Archivbild vom November 2019: Wildschweine hatten den Garten von Anita und Joachim Wulff umgegraben. Quelle: Malte Behnk

Anzeige

Anita und Joachim Wulff wohnen im Ortsteil Tarnewitz direkt an einer Ackerfläche. Doch das Idyll mit Weitblick hat auch seine Nachteile: Vor einem Jahr waren Wildschweine von Oktober bis November zehnmal in ihren Garten eingedrungen. Die Rasenfläche hatten sie in nur einer Nacht umgegraben. Auch mehrere Jagden auf Wildschweine in der Umgebung brachten keine Abhilfe.

Elektrozaun schützt den Garten

Inzwischen haben Wulffs etwas Geld investiert und sich einen etwa 30 Zentimeter hohen Zaun angeschafft. Drei Schnüre übereinander führen nachts Strom und sollen die Schweine abhalten. „Wir haben die Idee von Nachbarn aus dem Ortsteil“, sagt Anita Wulff.

Schon im vergangenen Jahr hatten Bewohner von Tarnewitz mit Elektrozäunen Erfolg gegen die Tiere. „Es scheint zu funktionieren“, sagt Joachim Wulff und zeigt Stellen zwischen dem Acker mit jungen Rapspflanzen und seinem Garten. Außerhalb des Grundstücks ist deutlich zu sehen, wo der Boden aufgewühlt wurde – bis etwa 30 Zentimeter an den Elektrozaun heran. „Damit können wir leben, solange sie draußen bleiben“, sagt Joachim Wulff.

Bis auf etwa 30 Zentimeter haben sich die Wildschweine bisher an den neuen Elektrozaun der Wulffs herangetraut. Quelle: Malte Behnk

Lesen Sie auch

Zeitschaltuhr aktiviert den Zaun

Er hat den Elektrozaun mit einer Zeitschaltuhr versehen, so dass er nur in der Dunkelheit unter Strom steht. „Bisher waren sie ja nur nachts hier“, sagt Anita Wulff. Deswegen muss der Strom tagsüber nicht eingeschaltet werden. „Jetzt haben wir Ruhe und können uns auf die eigentliche Gartenarbeit konzentrieren“, freut sie sich.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Freie Bahn an Straßenrändern

Grünstreifen an den Straßen oder andere öffentliche Bereiche können allerdings nicht einfach eingezäunt werden. Dort haben die Wildschweine freie Bahn. So haben sie zum Beispiel am Kreisverkehr zur Mecklenburger Allee die gesamten Grasflächen aufgegraben. Auch der Hochwasserschutzdeich in Tarnewitz ist an einigen Stellen sehr durchwühlt. In dem östlichen Ortsteil gibt es außer einem Naturschutzgebiet einige Rückzugsräume für die Tiere, aus denen sie nachts in den Ort wandern.

Wildschweine hinterlassen wieder ihre Spuren in Boltenhagen. Am Kreisverkehr zur Mecklenburger Allee ist die gesamte Grasfläche von Wildschweinen umgegraben. Quelle: Malte Behnk

Gefahrenstellen werden sofort beseitigt

„Wenn es eine Gefahr für Autofahrer, Radler oder Fußgänger gibt, richten wir die Stellen sofort her“, sagt Christian Würtz, der den Bauhof leitet. „Wo keine Gefahren sind, warten wir aber bis zum Frühjahr. Ansonsten wühlen die Schweine das bald wieder auf“, sagt er. Die Arbeit gehöre aber schon zur Routine, weil die Wildschweine jedes Jahr kommen.

Auch auf den Deichen, die vor Hochwasser schützen, ist die Grasnarbe vor dem Schwarzwild nicht sicher. Quelle: Malte Behnk

Forstbehörde: Waldwege könnten helfen

Um das zumindest etwas zu verringern, wird diskutiert, einige Rückzugsräume der Wildschweine unattraktiver zu machen. So ist nach dem Bau der Umgehungsstraße vom Eulenkrug nach Tarnewitz zwischen der Straße und dem dörflichen Ortsteil ein kleiner Wald entstanden, in dem nach Aussage der Forstbehörde Waldwege angelegt werden können, die der Naherholung dienen. Sie sind bereits im Plan für die Umgehungsstraße und ihre Ausgleichspflanzungen eingezeichnet. Mehr Betrieb im Wald würde das Gebiet weniger attraktiv für die Schweine machen.

Thema auch im Bauausschuss

Diese Möglichkeit, die Wildschweine aus der Ortschaft zu verdrängen und neue Wege zum Wandern und Spazierengehen zu schaffen, wird am Dienstag, 24. November, im Bauausschuss der Gemeinde diskutiert.

Von Malte Behnk