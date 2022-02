Während Feuerwehren und Einsatzkräfte in Nordwestmecklenburg Freitagnacht etliche Male alarmiert wurden, rückte Boltenhagens Wehr erst am Sonnabend aus. Der Sturm hatte nur wenige Schäden angerichtet, dafür aber für ein ungewöhnliches Schauspiel am Strand gesorgt, das unser Fotograf Helmut Strauß festgehalten hat.