Boltenhagen

„Wer beerbt den Kurdirektor?“, haben wir in der OZ-Ausgabe vom 21. Dezember 2010 gefragt. Die Ära von Boltenhagens Kurdirektor Dieter Dunkelmann endete im Sommer 2011. Die Diskussion über den Nachfolger ist schon neun Monate vorher entbrannt.

Damit die Kommunalpolitiker bei der personellen Besetzung ein entscheidendes Wörtchen mitreden konnten, war das Thema zur „wichtigen Angelegenheit“ erklärt worden. Das hieß: Die Gemeindevertretung sollte bei der Ausschreibung und beim Auswahlverfahren beteiligt werden. Ziel war es, einen „würdigen Nachfolger“ zu finden und die Stelle bundesweit auszuschreiben.

Dienstältester Kurdirektor des Landes

Fakt ist: Dieter Dunkelmann hatte einen besseren Abschied als Claudia Hörl, die im Juni dieses Jahres als seine Nachfolgerin fristlos gekündigt wurde. Nach 21 Jahren im Chefsessel der Boltenhagener Kurverwaltung ging Dieter Dunkelmann als dienstältester Kurdirektor des Landes in den Vorruhestand. Seit 1990 hatte Dieter Dunkelmann den Chefposten. Kein anderer Kurdirektor ist nach der Wende so lange im Amt gewesen. Da zum Zeitpunkt seines Abschieds noch kein Nachfolger bestimmt war – es waren sechs Bewerber, die alle nacheinander absagten –, ist der damals 60-Jährige als Berater engagiert worden – für einige Stunden in der Woche.

Dieter Dunkelmann ist seinerzeit vom Volk gewählt worden. Bei der ersten freien Kommunalwahl im Mai 1990 ging die SPD als stärkste Partei hervor und konnte den Bürgermeister stellen. Die CDU war zweitstärkste politische Macht in Boltenhagen und so wurde ihr Spitzenkandidat, Dieter Dunkelmann, Kurdirektor. Er hatte zuvor als Maschinenbau-Ingenieur die Welt bereist.

Von Jana Franke