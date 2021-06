Boltenhagen

Ruheständler Henry Schober ist ein gut organisierter Mann. Gut so, denn er ist mit seinem Elektroauto in den Urlaub nach Boltenhagen gekommen. Da überlässt man bei der Reiseplanung lieber nichts dem Zufall. Die Streckenführung und die nächsten Ladestopps – idealerweise mit zwei, drei Alternativen – sollten vorab bedacht werden, wie seine Erfahrung zeigt. In Boltenhagen ist es für ihn nämlich kaum möglich, Strom zu tanken.

Schober und seine Frau kommen seit langem mehrmals im Jahr ins Ostseebad. Sie wohnen im 150 Kilometer entfernten Buxtehude. Seit einem Jahr fährt das Paar ein kleines e-Modell von Volkswagen, den sogenannten e-up. Ausgelegt ist er für eine Reichweite von 250 Kilometern mit einer Batterieladung. Rein rechnerisch ist für das Paar also nicht möglich, ohne zu laden, wieder nach Hause zu fahren – auch wenn Henry Schober mit energiesparender Fahrt durchaus etwas weiterkommt. Aber auch am Urlaubsort will man sich ja fortbewegen.

Rentner ist grundsätzlich überzeugt von Elektromobilität

Grundsätzlich ist der gelernte Fotograf überzeugt von der Elektromobilität. „Aus Umweltgründen, aber auch wegen der Kosten“, wie er sagt. „Für das Auto haben wir unterm Strich nur rund 12 000 Euro bezahlt, wenn man die Prämie des Bundes und den Umweltbonus einrechnet. Und auch die Kosten je gefahrenen Kilometer sind niedriger trotz der teils hohen Strompreise, die an manchen Ladesäulen verlangt werden.“

Dennoch sagt Schobers Frau: „Wenn mein Mann sich nicht so intensiv mit der Organisation rund um das Laden beschäftigen würde, hätte ich lieber einen Verbrennungsmotor.“ Und mit Blick auf die Situation in Boltenhagen sagt sie: „Unser Urlaub ist dadurch nicht mehr so ruhig und gelassen wie bisher.“

Vier Lademöglichkeiten in Boltenhagen – überall Schwierigkeiten

Doch wie sieht es im Ostseebad konkret aus? Der Rentner hat eine kleine Übersicht in seinem Notizbuch erstellt und berichtet: „Es gibt eigentlich vier Lademöglichkeiten in Boltenhagen. Aber überall trifft man auf Schwierigkeiten.“ Station eins ist das Iberotel an der Weißen Wiek. „Allerdings liegt da nur ein Kabel mit einer Schuko-Dose. Es würde mehr als 16 Stunden dauern, mein Auto damit zu laden. Außerdem müsste ich mich 24 Stunden vorher anmelden, und das Angebot richtet sich eigentlich nur an Hotelgäste.“

Er erklärt: Wie schnell ein Auto geladen werde, hängt immer von der Ladestation ab. Über die normale Dose zu Hause, also die mit dem Schuko-Stecker, kann man zwei KW je Stunde laden. Bei der Kapazität meiner Batterie von 33 KW sind es dann eben etwas mehr als 16 Stunden. Viele Ladesäulen, so auch die drei anderen in Boltenhagen, laden mit sieben KW je Stunde, da ist das Auto also in etwas mehr als vier Stunden startklar. Und dann gebe es noch Schnellladesäulen mit bis zu 300 KW – andernorts.

Einfacher: Angebot der Stadtwerke in Grevesmühlen

„In Grevesmühlen kann ich zum Beispiel mit 50 KW laden“, sagt Schober. „Das ist ein wunderbares Angebot von den Stadtwerken. Da gehe ich nur einmal um den Teich oder in den Baumarkt und die Batterie ist voll. Ich kann ohne Anmeldung und App einfach mit meiner Giro-Karte der Sparkasse Buxtehude zahlen. Ein großes Lob dafür.“ Doch Grevesmühlen ist gut 20 Minuten entfernt. Und was, wenn die Station belegt ist?

Also weiter auf Suche in Boltenhagen: Station zwei steht auf dem Parkplatz bei Netto. „Um sie zu nutzen, muss man sich bei der Firma vorher registrieren, außerdem benötigt man eine spezielle App auf dem Handy und ein PayPal-Konto“, sagt Schober. „Das ist sehr viel Aufwand und ich will gar kein weiteres Konto eröffnen, nur um dort bezahlen zu können.“ Ärgerlich findet er zudem, dass die Tourismusinformation ihn dort überhaupt hingeschickt hatte und die Bedingungen, zu denen man dort Strom erhält, nicht richtig an ihn weitergeben konnte.

„Laden in Boltenhagen gestaltet sich kompliziert“

Die dritte Ladestation steht am Hafen. Als Schober den Hafenmeister anrief, um sich über das Laden zu erkundigen, habe der ihm jedoch abgeraten, überhaupt zu kommen, erzählt der Rentner. „Der sagte mir nur, dass die letzten vier Ladevorgänge von Urlaubern nicht geklappt haben. Warum, wisse er nicht, dafür sei er ja auch nicht zuständig.“

Und schließlich gebe es noch Station Nummer vier. Die befindet sich in der Ostseeallee und gehört eigentlich zu einer Wohnanlage. Kurios daran: „Man darf dort nur zwei Stunden parken, sonst droht eine Strafe von 50 Euro. In der Zeit ist mein Auto aber gar nicht vollgeladen.“ Aus Schobers Sicht ist das Fazit unbefriedigend: „Das Laden in Boltenhagen gestaltet sich kompliziert. Es sollte mindestens drei Schnellladestationen geben – zentral gelegen und unkompliziert in der Handhabung.“

Kurdirektor: „Verstehe, dass Gäste ungeduldig sind“

Kurdirektor Martin Burtzlaff will dem Wunsch nicht widersprechen. „Ich verstehe, dass die Gäste ungeduldig sind. Andererseits haben wir es mit einem neuen Mobilitätskosmos zu tun.“ Noch müssen sich Hersteller auf Standards beim Laden einigen und eine Universal-App fehle auch noch, mit der das Finden und Zahlen einfach ist.

Er hat jedoch gute Nachrichten: „Wir kümmern uns gerade um Tesla-Säulen und schauen zusätzlich nach Universalsäulen. Wir werden uns dafür auch mit verschiedenen Energieversorgern unterhalten. Wir betreiben ja mehrere Parkplätze und dort wird man sein Auto perspektivisch laden können.“ Er verweist zudem darauf, dass das Ostseebad auch Lademöglichkeiten für Pedelecs und Motorräder bereitstellen und ausbauen will. Der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr wird entsprechende Investitionen enthalten und so könnte Familie Schober voraussichtlich im kommenden Jahr ihr Auto an der Sportanlage auf dem Parkplatz in Tarnewitz laden.

Von Juliane Schultz