Boltenhagen

Die Badesaison 2021 hat ihr erstes Opfer in Nordwestmecklenburg gefordert. Bei einem Badeunfall ist am Dienstag eine Urlauberin aus Sachsen ums Leben gekommen. Strandkorbvermieter hatten gegen 13 Uhr eine leblose Person im Wasser gemeldet.

Die Rettungskräfte der DLRG holten die 77 Jahre alte Frau aus dem Wasser. Wie die Kurverwaltung mitteilte, gelang es den Rettungsschwimmern, die Frau zu reanimieren. „Sie ist dann im Rettungswagen leider verstorben“, so Kurdirektor Martin Burtzlaff.

Ostsee hat 16 Grad

Unklar ist derzeit noch die genaue Todesursache. Die Ostsee vor Boltenhagen war am Dienstag ruhig, die Wassertemperatur liegt dort derzeit bei 16 Grad. „Es ist natürlich tragisch, was dort passiert ist“, so der Kurdirektor. Seinen Informationen zufolge sei die Frau bereits tot aus dem Wasser geborgen worden. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Strandaufgänge 16 und 17 im östlichen Teil des Ostseebades. Die Feuerwehr Boltenhagen war nicht beteiligt, die Rettungsschwimmer der DLRG, die seit einigen Wochen im Einsatz sind, haben die Rettung koordiniert. Ein Rettungshubschrauber aus Güstrow war ebenfalls vor Ort und landete am Strand.

DLRG auf mobilen Rettungstürmen

Die neuen Rettungstürme, die an der Dünenpromenade gebaut werden, sind zwar noch nicht fertig. „Aber genau deshalb stehen die mobilen Türme am Strand, die Überwachung ist natürlich gesichert“, erklärt Martin Burtzlaff. Seit dem 15. Mai sichert die DLRG die Strände in Boltenhagen. In wenigen Wochen sollen die Rettungsschwimmer dann in die neuen Hütten umziehen, die aufgrund ihrer Höhe einen noch besseren Überblick über den Strand und den Küstenbereich bieten.

Im vergangenen Jahr konnte die DLRG noch nach der Badesaison vermelden, dass kein einziger Mensch bei einem Badeunfall ums Leben gekommen war. Zwar gab es am 11. August eine groß angelegte Suchaktion nach einem vermissten Schwimmer in Höhe der Seebrücke mit Schiffen, Drohnen und Hubschraubern. Doch der Notruf erwies sich später als Falschmeldung.

Von Michael Prochnow