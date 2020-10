Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen steht dieser Herbst ganz im Zeichen der jüngeren deutschen Geschichte. Anlässlich des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung eröffnete die Gemeinde eine Ausstellung in der Galerie am Kurpark, die die Besucher auf eine kleine Zeitreise mitnimmt.

Dabei geht es nicht nur um die Vergangenheit, um unsichtbare und sichtbare Veränderungen in den vergangenen 30 Jahren, sondern auch um Gegenwart- und Zukunftsfragen, wie Raphael Wardecki, Bürgermeister der Gemeinde, erläutert. „Insbesondere um die Frage, in welche Richtung sich Boltenhagen von hier aus entwickeln soll.“

Anzeige

Vom Urlauberschwund zum Urlaubermagnet

Direkt nach der Wende hatte das Ostseebad mit einem starken Rückgang der Urlauberzahlen zu kämpfen. Der erste frei gewählte Bürgermeister, Rüdiger Hilscher, und sein damaliger Kurdirektor Dieter Dunkelmann stellten sich der Herausforderung, einen modernen Tourismusstandort zu schaffen.

Es wurde in Neubauprojekte und Umbaumaßnahmen investiert. Ein Beispiel: die Seebrücke. Sie wurde in den Jahren 1991/92 neu konstruiert und reicht jetzt 290 Meter in die Ostsee hinein. Rund 80 Jahre zuvor war die erste und zwar 300 Meter lange Seebrücke in Boltenhagen errichtet worden.

Radtour zur Geschichte in Boltenhagen Im Zuge der Ausstellung in der Galerie am Kurpark anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit wird im Ostseebad Boltenhagen am Sonnabend, dem 10. Oktober, eine Radtour zum Thema „Auf den Spuren deutscher Geschichte“ stattfinden. Hierbei erkunden die Teilnehmer gemeinsam mit Volker Jakobs, der diese Tour leitet, die Geschichte Boltenhagens. Es wird um den DDR-Alltag in der Lübecker Bucht bis zu den Zeiten des Flugzeugbaus im Zweiten Weltkrieg gehen. Jakobs beschäftigt sich in seiner Freizeit mit regionalhistorischen Studien und Forschungen im Klützer Winkel und führt seit 2011 in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Boltenhagen und verschiedenen Hotels im Klützer Winkel nebenberuflich Führungen und Radtouren für Urlauber zum Thema „Natur und Geschichte im Klützer Winkel“ durch. Die Kosten für die Radtour liegen bei 11 Euro pro Person. Besitzer einer Kurkarte zahlen 10 Euro. Für Kinder bis 18 Jahre sind sechs Euro zu bezahlen, mit Kurkarte fünf Euro. Treffpunkt ist um 11 Uhr hinter dem Kurhaus Boltenhagen, Ostseeallee 4. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch muss ein eigenes Fahrrad mitgebracht werden. Auch unabhängig vom Jubiläum finden Radtouren mit Volker Jakobs bis einschließlich 28. Oktober an jedem Mittwoch statt.

Mittlerweile zählt man im Ostseebad 1,5 Millionen Übernachtungen jährlich. Es kommen Familien, Paare, ebenso Alleinstehende – und das nicht nur in der Hauptsaison, sondern das gesamte Jahr über. Neben dem Strand und der Natur zieht auch das vielfältige Kultur-Aktiv- und Sportprogramm, das in Boltenhagen angeboten wird. Gleichermaßen wuchs das Kur- und Kliniken-Angebot in den vergangenen drei Jahrzehnten.

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki auf dem Balkon eines der Apartments im neu eröffneten Aparthotel an der Ostseeallee in Boltenhagen. Quelle: Annett Meinke

Das einstige am meisten westlich gelegene Heilbad der ehemaligen DDR, so Wardecki, habe sich von einem „Bad der Werktätigen“ zum auch in diesem Jahr wieder prämierten Feriendomizil entwickelt. „ Boltenhagen gehört ohne Frage zu den Touristenmagneten in Mecklenburg-Vorpommern.“ Dabei sei es seinen Amtsvorgängern gelungen, den Charme eines kleinen Fischerortes zu erhalten. „Die Grundsätze der Maximalbebauung auf Baumhöhe und Wahrung des Küstenwaldes sind aktueller denn je“, erklärt Wardecki.

Wie sich Boltenhagen nach der Wende entwickelt hat, zeigt die Ausstellung in der Galerie am Kurpark des Ostseebades, die am 3. Oktober 2020 eröffnet wurde. Quelle: privat

Nachhaltig in Richtung 2050

Stillstand ist auch für Wardecki, der erst seit 2019 Bürgermeister des Ostseebades ist, keine Option. Um aber auch in Zukunft ein attraktives Reiseziel zu bleiben, sagt der Grüne, will er vor allem auf eines setzen: „Jetzt gilt es, einen nachhaltigen Tourismus zu formen – naturnaher Urlaub, den Druck vom Strand nehmen und das Umland anbinden. Gemeinsam soll eine Einheit zwischen Einwohnern, Urlaubern und Natur geschaffen werden.“

Boltenhagen – mehr als Strand Quelle: Annett Meinke

Wardeckis Vision von Boltenhagen im Jahr 2050: „Ein buntes Ostseebad, nicht nur für Urlauber, sondern auch für viele Familien, die hier Wohnraum finden und sich niederlassen. Menschen, die hier ihren Lebensabend verbringen und respektvoll und fürsorglich miteinander umgehen. Einen leiseren, sauberen und schönen Tourismus, der den Ort lebenswert erhält und Boltenhagen präsentiert als das, was es ist: ein Ort mit Seele und Herzlichkeit. Daran arbeiten wir bereits heute, Schritt für Schritt.“

Von Annett Meinke