Boltenhagen

Ich bin ein kleines stahlgraues Kätzchen mit weißem Näschen und weißem Lätzchen. Vor ungefähr drei Wochen habe ich mich in den Hafen verirrt. Am Anfang war es sehr aufregend. Es roch köstlich nach Fisch, aber ich habe trotzdem kaum etwas zu fressen gefunden. Ich bin es auch gar nicht gewohnt, mir mein Fressen selbst zu suchen. Und ich hatte ganz schön Angst vor den Männern mit den großen Gummistiefeln, die dort im Hafen ihr Tun haben.

Kein Essen von Fremden annehmen

Meine Mama hat mir beigebracht, kein Fressen von Fremden anzunehmen. Aber mein Magen knurrte so arg und mir war schon ganz schwindelig vor Hunger. Irgendwann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und von einem der Männer ein paar Hundeleckerlis angenommen, die er in seiner Hosentasche hatte. Erhard heißt er. Er ist echt lieb. Einmal hat er sogar bei einem der Gummistiefelmännern an den Booten einen Hering für mich geschnorrt. Das war vielleicht lecker – ein Festmahl.

Der verschneite Fischereihafen in dieser Woche in Tarnewitz Quelle: privat

Es war so dunkel und auch so bitterkalt

Aber dann ist es so still im Hafen geworden. Ich habe neben der Fischhalle geschlafen. Nachts war es ganz schön unheimlich. Auch im Restaurant war plötzlich kein Mensch mehr. Und dann kam auch noch der Schnee. Oh Jemine! Bitterkalt ist mir geworden. Und kein Mensch weit und breit. Außer Erhard, er hat jeden Tag nach mir geschaut.

Kater Willi will mich hier nicht haben

Da bin ich dem Erhard ganz lieb um die Beine gestrichen. Habe gemaunzt und miaut. Und er hat mich verstanden. Er hat mich mit zu sich nach Hause genommen! Da ist es warm und kuschelig. Sogar ein Katzenklo gibt es. Und Streicheleinheiten von Erhards Frau. Sehr angenehm! Wenn da nur nicht Kater Willi wäre. Der wohnt schon seit 12 Jahren bei Erhard. Und er meint, im Haus sei nur Platz für eine Katze. Jedes Mal, wenn er mich sieht, geht er mit spitzen Krallen auf mich los.

Wem gehört dieses süße Kätzchen? Quelle: privat

Ich habe Heimweh

Außerdem habe ich auch ein kleines bisschen Heimweh! Ich bin nämlich eine ganz liebe, manierliche und reinliche Stubenkatze. Erhard meint, ich sei bestimmt aus Versehen von zu Hause weggelaufen. Auf allerhöchstens zwei Jahre schätzt er mich. Zu blöd, dass ich vergessen habe, wo mein Zuhause ist!

Vermisst mich nicht zufällig jemand? Dann meldet Euch bitte bei meinem Retter Erhard Schellschmidt. Seine Telefonnummer ist 0172 / 28 66 260.

Von Annabelle von Bernstorff