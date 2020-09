Boltenhagen

Etwa ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem strenge Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft traten, Geschäfte und Dienstleister schließen mussten und der Tourismus zeitweise zum Erliegen kam. Raphael Wardecki (Grüne), Bürgermeister des Ostseebads Boltenhagen, zieht eine erste Schadensbilanz für den Urlaubsort mit etwa 2500 Einwohnern.

Nach schwieriger Zeit ist der Ort voll

Für Einzelhändler und Dienstleister ging es um die Existenz. „Bereits im Lockdown haben wir die Nähe zu den Betrieben gesucht, mit Mailings und Onlineveranstaltungen. Es war eine schwierige Zeit. Dennoch haben bis auf einzelne, traurige Ausnahmen, die meisten Betriebe die Zeit überstanden“, sagt Wardecki. „Seitdem erleben wir einen Ort, der sehr voll ist. Dies geht einerseits zulasten der Einheimischen, aber anderseits besorgt er den Betrieben eine sehr gute Auslastung, die Saison geht durch den starken Inlandstourismus wesentlich länger. Auch aktuell ist der Ort ausgebucht. Erfreulicherweise profitiert davon auch das Umland, also unsere Region Klützer Winkel“, sagt der Bürgermeister.

Vom Beginn der Sommerferien bis in den Herbst hinein ist Boltenhagen ausgebucht. Quelle: Michael Prochnow

Verlust von 339 000 Euro Gewerbesteuer

Allerdings hat die Corona-Krise auch die Gemeinde und ihren Kurbetrieb stark getroffen. „Für die Gemeinde erwarten wir einen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von etwa 339 000 Euro. Allerdings könnte man annehmen, dass dies nach Ende des Jahres geringer ausfällt, da den pessimistischen Schätzungen aktuell gute Monate entgegenstehen und das so bleiben könnte“, schildert Wardecki. „Ebenfalls könnten wir von 203 000 Euro Kompensationszahlungen des Bundes profitieren. Vorsorglich passen wir uns mit einem Nachtragshaushalt noch in diesem Herbst der Situation an.“

Schwarze Null für den Kurbetrieb

Was den Kurbetrieb der Gemeinde angeht, zeichnet der Bürgermeister ein optimistisches Bild. Die Kurverwaltung habe frühzeitig mit Kosteneinsparungen auf den Lockdown und das Verbot von Veranstaltungen reagiert. Trotz der ausgefallenen Großveranstaltungen wie Saisoneröffnung, Seebrückenfest und mehr habe das Team der Kurverwaltung es geschafft, 70 kleinere Veranstaltungen zu ermöglichen. „Hier erwarten wir eine schwarze Null und hätten damit die Krise sehr gut gemeistert, was ein Verdienst des gesamten Teams ist“, sagt Raphael Wardecki.

Turmgespräche für mehr Austausch

Der Gastronomie, die Anfang Mai wieder unter Auflagen öffnen durfte, hat die Gemeinde Unterstützung angeboten. „Die Gemeindevertretung hat sich für die Schaffung zusätzlicher Flächen ausgesprochen, sofern dies brandschutztechnisch möglich ist. Hier war Grevesmühlen ein gutes Vorbild“, sagt Wardecki. Um weiterhin nah an den Geschäftstreibenden zu bleiben, möchte er die früheren Turmgespräche des ehemaligen Kurdirektors Dieter Dunkelmann wieder aufleben lassen. „Hierzu erfolgt in Kürze die Einladung an ausgewählte Gewerbe- und Vereinsvertreter“, so Wardecki.

Der Sommer bescherte dem Ostseebad Boltenhagen viele Urlauber. Für sie sind Strandkorbvermieter, die auch die Kurkarte kontrollieren, wichtige Ansprechpartner. Quelle: Michael Prochnow

Strandkorbvermieter unterstützen

Eine große Gruppe einheimischer Gewerbetreibender sind die Strandkorbvermieter. „Sie stehen im Zuge des Projekts Dünenpromenade im Fokus und wir müssen uns um die Zukunft kümmern“, sagt Wardecki. „Einerseits sollen die Hütten abgerissen werden, obwohl die neuen noch nicht stehen, anderseits fordern sie seit Jahren langfristige Verträge, um auch Investitionen zu planen – bisher leider vergeblich.“

Bauen auf Professionalität des Stalu

Darüber haben sich der Bürgermeister und die stellvertretende Kurdirektorin Katleen Herr mit den Strandkorbvermietern ausgetauscht. „Es ist zwingend notwendig, dass unsere Strandkorbvermieter zur Arbeit ein Dach über den Kopf haben“, sagt der Bürgermeister. Dazu werde eng mit dem Sonderbeauftragten Dünenpromenade, Gerhard Rappen, und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) verhandelt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir dies klären können und bauen auf die Professionalität und Partnerschaft des Stalu“, sagt Wardecki.

Modell für Planungssicherheit

Bezüglich der Verträge mit den Strandkorbvermietern, die in den vergangenen Jahren jeweils um ein Jahr verlängert worden waren, wurde ein Modell mit dem Rechtsanwalt der Kurverwaltung erarbeitet, das dem Vergabeausschuss vorgelegt wurde. Mit diesem Vertragsmodell hätten die Strandkorbvermieter für die nächsten Jahre Planungssicherheit. „Damit würden wir ein Zeichen setzen, dass die Gemeinde und Kurverwaltung für die kleinen Gewerbetreibenden und Einwohner aktiv ist. Das ist ein wichtiges Zeichen für Zusammenhalt in der heutigen Zeit.“

Von Malte Behnk