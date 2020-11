Boltenhagen

Die Bundesregierung hatte überlegt, Silvesterfeuerwerke wegen der damit verbundenen Menschenansammlungen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zu untersagen, wird es aber vermutlich nicht umsetzen. Die Gemeindevertretung in Boltenhagen beschäftigt sich schon seit dem vergangenen Jahreswechsel mit dem Thema. Ausschüsse beraten, ob es im Seeheilbad ein grundsätzliches Verbot von privatem Feuerwerk geben soll.

Viele Urlauber am Jahreswechsel

Viele Boltenhagener finden zumindest die Debatte darüber gut. Sie stören sich am Lärm und dem vielen Müll, der am Neujahrstag und auch danach am Strand und in den Straßen liegt. Der wird nur zu einem Teil von den Einheimischen verursacht. In der Regel ist Boltenhagen mit etwa 10 000 Gästebetten über den Jahreswechsel ausgebucht und die Urlauber tragen einen großen Teil zum Feuerwerk und dem hinterlassenen Müll bei.

Wir am Strand von Zinnowitz sieht es nach dem Jahreswechsel fast überall an der Ostsee aus. Reste von Böllern, Raketen und Feuerwerksbatterien müssen aufgeräumt werden. Quelle: Hannes Ewert

Feuerwerksreste noch im Sommer zu finden

„Eigentlich ist die Böllerei sehr unnötig, vor allem wegen des vielen Mülls“, sagt Sören Hanetschak aus Warnkenhagen, der gerade in Boltenhagen einkauft. „In vielen Dörfern findet man noch bis in den Sommer Reste vom Feuerwerk“, sagt er. „Am besten wäre, es grundsätzlich zu verbieten und vielleicht ein zentrales Feuerwerk zu organisieren. Da kann relativ wenig passieren und der Müll wäre an einem Ort zentriert.“

Sören Hanetschak aus Warnkenhagen ist für ein Feuerwerksverbot. Quelle: Malte Behnk

Aufklärung statt Verbot

Martina Miersch aus Boltenhagen findet komplette Verbote eigentlich schwierig. „Ich fände es gut, wenn durch Aufklärung über die Auswirkungen des Feuerwerks und durch Appelle an die Bevölkerung etwas erreicht werden könnte“, sagt sie.

„Wenn über den Jahreswechsel die vielen Urlauber hier sind, wird viel geballert, deswegen finde ich die Diskussion der Gemeinde auch gut. Für mich und meine Tochter sind ganz große Wunderkerzen an Silvester schon ein Highlight.“

In bestimmten Gebieten, um Reetdachhäuser, Kliniken, Altenheime, Kirchen und Ställe darf schon jetzt kein Feuerwerk gezündet werden. Quelle: Grafik: Benjamin Barz

Hübsch, aber zu viel Müll

„Für mich wäre ein komplettes Feuerwerksverbot nicht schlimm. Ich mag die Knallerei nicht“, sagt Franziska Jabs aus Klütz. „Buntes Feuerwerk ist zwar hübsch, aber der ganze Müll muss nicht sein“, sagt sie. „Gerade jetzt mit meinem kleinen Kind brauche ich die Knallerei auch nicht“, sagt Juliane Duwe aus Arpshagen.

„Ein organisiertes Feuerwerk für alle wäre okay. Nie mehr so etwas zu sehen, wäre ja auch schade. Vielleicht könnte man es regeln, indem nur Fachleute die Sachen kaufen könnten und nicht mehr jeder im Supermarkt“, schlägt sie vor.

Reste landen in der Ostsee

„In Alt Boltenhagen würde ich so ein Verbot unbedingt für sinnvoll halten“, sagt der Boltenhagener Andreas Mecke mit Blick auf die alten Reetdachhäuser in dem Bereich des Ostseebads. Ihn stört auch der Müll nach dem Jahreswechsel. „Die Ostsee kriegt das alles ab, wenn die Leute ihr Feuerwerk überall am Strand zünden. Das finde ich auch nicht gut.“ Ein zentral organisiertes Feuerwerk wäre für ihn eine bessere Alternative.

Die Plastikkappen von Silvesterraketen hat Günther Stadler in Boltenhagen am Strand eingesammelt. Quelle: Günther Stadler

Geld lieber spenden

Eine ganz klare Meinung hat der Boltenhagener Edgar Berg zum Silvesterfeuerwerk: „Das brauchen wir nicht. Ich habe noch nie Feuerwerk gemacht und meine Kinder auch nicht. Ein Verbot fände ich sehr gut. Das Geld kann man lieber spenden.“ Hans Becker, ebenfalls aus Boltenhagen, fügt hinzu: „Das ist ja auch super gefährlich, vor allem die illegalen Böller. Da würden sich auch Ärzte über ein Verbot freuen.“

Verbote schränken Freiheit ein

„Ich bin nicht so ein Silvesterfan, wenn es um Feuerwerk geht“, sagt Lukas Zierow aus Boltenhagen. „Aber ich finde es auch nicht so gut, wenn man den Menschen durch Verbote ihre Freiheit nimmt, den Jahreswechsel so zu feiern. Der Umwelt zuliebe könnte man das Böllern aber durchaus sein lassen.“

Tiere haben Angst vor Böllerei

Christoph Junghans aus Boltenhagen ist kein Freund von Böllern. Quelle: Malte Behnk

Etwas zwiegespalten ist auch Christoph Junghans aus Boltenhagen. „Das ist ein schwieriges Thema. Von Böllern bin ich überhaupt kein Freund, alleine schon wegen der Tiere, die dadurch sehr in Angst versetzt werden. Allerdings finde ich leuchtende Fontänen oder so etwas ganz schön“, sagt er. „Wenn man einen großen Platz einrichten würde, den dann alle für ihr Feuerwerk ohne Knallerei nutzen, wäre es sicher besser als bisher.“

Lasershow wäre gute Alternative

Verbote findet auch Kirsten Koch aus Boltenhagen nicht wirklich gut. Sie selber und ihre Familie machen kein Feuerwerk zum Jahreswechsel. „Ich finde aber gut, dass in der Gemeindevertretung über das Thema gesprochen wird. Man kann viel verändern, wenn man sich austauscht“, glaubt sie.

„Die Idee einer Lasershow als Alternative zu einem Feuerwerk finde ich klasse.“ Das sei von Vertretern der Grünen in der Gemeindevertretung sowohl für Silvester als auch für das Seebrückenfest, bei dem es immer ein großes, professionelles Feuerwerk gibt, vorgeschlagen worden.

Ausschüsse diskutieren noch

Da das Thema noch in Ausschüssen diskutiert werden soll, kann sich die Gemeindevertretung voraussichtlich erst in ihrer übernächsten Sitzung am 17. Dezember mit dem Thema befassen. Ob dann noch eine Entscheidung für den Wechsel in das Jahr 2021 gefällt wird, ist nicht sicher.

Von Malte Behnk