Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen hat die Polizei einen herrenlosen Yorkshire-Terrier eingefangen. Das Tier war von Anwohnern entdeckt worden, weil es im Bereich zwischen Ostseeklinik und dem Netto-Markt umherstreunte. Inzwischen befindet sich der kleine Kerl, es handelt sich um einen Rüden, bei einer Pflegefamilie im Ostseebad, die die Besitzer suchen. Ein erster Aufruf in den sozialen Netzwerken hat zumindest einen Hinweis ergeben. So soll am Sonntag ein junges Pärchen in Tarnewitz seinen Hund gesucht haben. Wer Hinweise dazu geben kann, wo der Yorkshire hingehört, der kann sich an die Nummer 038825/37890 wenden.

Von Michael Prochnow