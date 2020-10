Viele Schaulustige hatte Sturmtief „Gisela“ mit angekündigtem Hochwasser an die Küsten in Boltenhagen und Wohlenberg gelockt. Die Schäden durch Wasser und Wind waren nicht so groß wie erwartet, aber viel Seegras ist an die Strände gespült worden. Das bleibt jetzt liegen, bis zum nächsten Sturm.