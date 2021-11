Boltenhagen

Der ehemalige Bürgermeisterkandidat der „Freien Unabhängigen Boltenhagener“ (FUB), Kay Grollmisch verliert mit seinem Umzug nach Damshagen sein Mandat in der Gemeindevertretung. Die FUB hat bei der letzten Kommunalwahl im Mai 2019 im Ostseebad 347 Stimmen geholt. Die neu formierte Wählergruppe erhielt damit 8,29 Prozent.

Mögliche Nachrücker verstorben und ausgewandert

153 Bürger votierten seinerzeit für Kay Grollmisch, der damit in die Gemeindevertretung einzog. Sein Nachfolger wäre mit 70 Stimmen Jörg Gniwotta gewesen, der vor knapp einem Jahr plötzlich verstorben ist. Stefan Jeske wäre mit 45 Stimmen der nächste Kandidat gewesen. Er ist jedoch mit seiner Frau Tina, welche die nächste in der Reihe wäre, im Frühjahr dieses Jahres nach Spanien ausgewandert. Nun ist der 86-jährige Erhard Matzak am Zug.

Überraschende Nachricht

Er ist überrascht, als die OZ ihn zwei Tage vor der nächsten Gemeindevertretersitzung über den Vorgang informiert. Bislang sei er von niemandem eingeladen worden, erklärt der Rentner. Er habe auch noch nicht mit seinen Kollegen von den FUB über den Weggang Grollmischs gesprochen.

Jugend muss auch mal ran

Über die aktuellen Themen in der Gemeindevertretung scheint er hingegen bestens im Bilde und er scheut sich auch nicht, seine Meinung deutlich auszudrücken: „In Boltenhagen brennt es doch an allen Ecken“, empört er sich. „Viel zu viele Projekte werden nicht realisiert, weil es einigen Herren in der Gemeindevertretung nicht passt.“ Bürgermeister Wardecki sei dagegen „machtlos“. Wenn er in die Gemeindevertretung ginge, müsse sich etwas ändern, konstatiert er. „Wir sollten die Bürger fragen, was sie wollen und es dann auch einfach mal so durchziehen.“ Für ihn ist es ein „Unding, dass Michael Steigmann von der Linken seit Jahren mit der CDU abstimmt.“ Für den Rest der Wahlperiode wäre er bereit, das Mandat zu übernehmen. Danach wünscht er sich, „dass die Jugend auch mal rankommt.“

Nachrückverfahren eingeleitet

In der Sitzung am heutigen Donnerstagabend wird Grollmischs Stuhl leer bleiben. „So schnell geht das leider nicht“, bedauert Arne Longerich von der Gemeindewahlleitung. „Wir müssen uns an die gesetzlichen Vorgaben halten.“ Das Amt Klützer Winkel hat gemäß Landeskommunalwahlgesetz das Nachrückverfahren am Mittwoch eingeleitet. Nachrücker Matzak hat nach Benachrichtigung durch das Amt eine Woche Zeit, um die Wahl anzunehmen. Eine Altersbeschränkung wie bei Berufspolitikern gibt es nicht. Jeder Bürger über 18 darf Gemeindevertreter werden. Auf die Zusage folgt die Bekanntmachung mit einer 14-tägigen Einspruchsfrist.

Grollmisch war Mitglied im Finanzausschuss sowie im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Verkehr und Umwelt. Sein Stellvertreter dort ist Wolfgang Kupsch (SPD).

Von Annabelle von Bernstorff