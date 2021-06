Boltenhagen: Zweite Tourist-Info an der Kurmuschel eingerichtet

Boltenhagen

Urlauber und Tagesgäste haben in Boltenhagen eine zweite Anlaufstelle, wenn sie Tipps für Ausflüge, Infos über die Region, Karten oder Reiseführer benötigen. Außer im Kurhaus ist von Donnerstag bis Sonntag jetzt auch immer eine Mitarbeiterin in der ehemaligen Buchhandlung an der Kurmuschel im Kurpark. Eine von ihnen ist Valerie Alkewitz, die die Idee für den zweiten Standort hatte.

Valerie Alkewitz vor der neuen Tourist-Info nah der Seebrücke in Boltenhagen. Quelle: Malte Behnk

Informationen neben Kunstausstellung

Nachdem die kleine Buchhandlung geschlossen wurde, hatte die Kurverwaltung die Räume bisher als Galerie genutzt. Die Bilder konnten durch die Glasfront angeschaut werden. „Kunst wird hier weiterhin ausgestellt, aber wir öffnen die Räume und die Gäste bekommen hier die gleichen Informationen wie im Kurhaus“, sagt Valerie Alkewitz.

Wartezeiten für Gäste verkürzen

So sollen Wartezeiten verkürzt und die Ansammlung von vielen Menschen verhindert werden. Mit dem Eintrag in eine Liste oder dem Nutzen der Luca-App werde für jeden Gast doch mehr Zeit benötigt. Die neue Tourist-Info liegt zudem direkt an der Seebrücke, die viele Besucher des Ostseebads als erstes ansteuern, wenn sie nach Boltenhagen kommen.

In der ehemaligen Buchhandlung an der Kurmuschel im Kurpark in Boltenhagen wird eine zweite Tourist-Info eingerichtet. Hier gibt es die gleichen Informationen wie im Kurhaus. Quelle: Malte Behnk

Donnerstag bis Sonntag geöffnet

Geöffnet ist die zweite Tourist-Info an der Kurmuschel donnerstags bis sonntags jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Neben viel Informationsmaterial gibt es eine kleine Auswahl an Büchern aus der Region oder über sie, die die Buchhandlung Schnürl & Müller aus Grevesmühlen stellt. Es werden Werke von Künstlern aus der Region vorgestellt und die Mitarbeiterinnen geben gerne persönliche Tipps für Ausflüge rund um das Ostseebad. „Ich mag die Broschüre ‚Unterwegs im Klützer Winkel‘ gerne und empfehle sie“, sagt Valerie Alkewitz. „Da sind schöne Touren in der Umgebung mit Kilometeranzahl, Fahrtzeit und Schwierigkeit beschrieben.“

Von Malte Behnk