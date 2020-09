Boltenhagen

Ein zweites Mal wird das Kreuzfahrtschiff „ Hanseatic Inspiration“ am 15. September in der Weißen Wiek vor Boltenhagen ankern. Bereits am 1. September war das Schiff, das für Expeditionskreuzfahrten unter anderem in die Arktis gebaut ist, dort zu Besuch.

Schiff bleibt bis zum Abend

Diesmal können die Passagiere mit weniger strengen Auflagen an Land und einen Ausflug im zweitältesten Ostseebad Mecklenburg-Vorpommerns unternehmen, nachdem die Landesregierung am 4. September Vorgaben gelockert hatte. Gegen 14 Uhr wird das Schiff, das in Hamburg gestartet ist, vor der Marina in Boltenhagens Ortsteil Tarnewitz erwartet. Gegen 19 Uhr wird es dann die Wohlenberger Wiek wieder verlassen.

Die "Hanseatic Inspiration" lag am 1. September schon bei Sonnenaufgang vor Boltenhagen. Quelle: Helmut Strauss

Wer macht das schönste Foto?

Die 12.18 Marina veranstaltet zu dem zweiten Kreuzfahrerbesuch einen Fotowettbewerb. Wer am 15. September das schönste Bild von der „ Hanseatic Inspiration“ in der Wohlenberger Wiek macht, bekommt 250 Euro und das Foto wird im Hafenbüro oder im Bistro aufgehängt. Als zweiten, dritten und vierten Preis stiftet das Bistro „Windstärke 10“ jeweils einen Gutschein über 30, 20 und 10 Euro. Bilder können an info@yachtwelt.de gesendet werden.

Von Malte Behnk